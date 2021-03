Seite 1: ASUS ProArt PA248QV im Test: Grafik-Display für Einsteiger

Ende des letzten Jahres warfen wir bereits einen Blick auf den ASUS PA278QV, der Ein- und Aufsteiger im Bereich der Grafikbearbeitung ansprechen sollte. Noch eine Nummer kleiner – für Content Creator aber nicht weniger interessant – ist der ASUS ProArt PA248QV, das passende 24-Zoll-Modell, das mit einer abgestimmten Ausstattung und einer sehr guten Farbdarstellung auf die Jagd nach preisbewussten Käufern geht. Ob diese wirklich viel Grafik-Monitor zum kleinen Preis bekommen, klären wir in diesem Test.

Wer in die Sphären der Grafikmonitore abtaucht, muss in der Regel einen etwas größeren Geldbeutel mitbringen. Genau wie bei High-End-Gaming-Monitoren gehören auch hier hohe Summen zum Standard. Wer in den Bereich der Druckvorstufe geht, muss noch einmal deutlich mehr Geld einplanen. Gerade für Content Creator, die im semi-professionellem Umfeld versuchen, mit einer möglichst hohen Qualität aufzutrumpfen, kann das ein Problem sein, denn auch Hilfsmittel wie ein Colorimeter sind nicht in jedem Haushalt vorhanden.

ASUS setzt auf User, die mit einer kleineren Diagonale zurechtkommen, denn der ProArt PA248QV bietet ein IPS-Panel mit 24 Zoll und 1.920 x 1.200 Bildpunkten, bietet also das 16:10-Format. Sowohl sRGB als auch Rec.709 sollen vollständig abgedeckt werden und dank einer Vorkalibrierung soll das Panel mit einem DeltaE < 2 aufwarten können. ProArt-typisch soll es darüber hinaus zahlreiche Features geben, die Kreativschaffenden unter die Arme greifen – beispielsweise lässt sich ein Lineal oder ein A4-Blatt einblenden. Die Ergonomie soll ebenfalls dank umfangreicher Einstellmöglichkeiten nicht zu kurz kommen.

All das möchte ASUS zu einem Preis von rund 220 Euro bieten. Damit kann der 24-Zöller für alle interessant werden, die nach einer günstigen Möglichkeit suchen, ihre Bilder zu checken, oder für diejenigen, die beispielsweise für das Studio ein zusätzliches Display benötigen, um Bilder schnell vor der eigentlichen Bearbeitung prüfen zu können.

Spezifikationen des ASUS PA248QV in der Übersicht Straßenpreis: ca. 220 Euro Garantie: 60 Monate Homepage: www.asus.de Diagonale: 24 Zoll Krümmung x Gehäusefarbe: Anthrazit Format: 16:10 Panel: IPS-Panel Look up Table: 8 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 1.920 x 1.200 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: max. 300 cd/m² Reaktionszeit: 5 ms Wiederholfrequenz: 75 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort

1x HDMI

1x VGA

5x USB 3.0 (1up, 4 down) HDCP: ja Gewicht: 7,7 kg Abmessungen (B x H x T): 533 x 375 x 211 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 130 mm

Neigung: -5° - 35° Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern Sonstiges: Werkskalibriert