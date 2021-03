KW12 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur die Arctic BioniX P120 A-RGB-Lüfter samt Controller getestet, sondern auch das QNAP TVS-h1288X, die EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming, die Patriot Viper Steel RGB, das DeepCool Matrexx 40 und die Cooler Master MasterAir MA612 Stealth sowie die neuen OnePlus-9-Smartphones auf den Prüfstand gestellt. Aber auch NVIDIAs rBAR-Technik haben wir uns auf dem Laptop angesehen und das NZXT N7 B550 getestet. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke den MSI MPG Artymis 343CQR und den AMD Ryzen Threadripper Pro 399WX auf ihre Praxistauglichkeit.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 19. März 2021: Arctic BioniX P120 A-RGB mit A-RGB Controller im Test: RGB-Lüfter mit Connector-Block

Arctic hat doch noch A-RGB-Lüfter auf den Markt gebracht. Wir wollen im Test nicht nur zeigen, wie diese BioniX P120 A-RGB leuchten, sondern haben sie natürlich auch ausführlich getestet. Und dazu stellen wir auch Arctics RGB-Steuerung, den A-RGB Controller, näher vor... [weiterlesen]

Samstag, 20. März 2021: QNAP TVS-h1288X - High-End-NAS im Test

Die Firma QNAP hat mit der QuTS hero TVS-h1288X-W1250-16G ein Profi-NAS im Portfolio, welches in unserer Konfiguration mit einem 6 Kerne starken Intel-Xeon-Prozessor, 16 GB an DDR4-ECC-Arbeitsspeicher und 2,5GbE-, bzw. 10GbE-Anschlüssen ausgestattet ist. Wie sich das mit maximal zwölf Datenträgern bestückbare High-End-NAS schlägt, wollen wir uns in diesem Test genauer anschauen... [weiterlesen]

Sonntag, 21. März 2021: Herrlich unaufgeregt: Die EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming im Test

Nachdem wir uns bereits drei Modelle der GeForce RTX 3060 von ASUS, Inno3D und MSI angeschaut haben, folgt heute mit der EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming ein Nachzügler, der einen ganz anderen Ansatz verfolgt. Nicht so wuchtig, ohne RGB, aber dennoch genauso schnell wie die anderen Modelle soll sie sein. Wenn verfügbar drückt sich dies auch durch einen Preis von 339 Euro aus... [weiterlesen]

Montag, 22. März 2021: Patriot Viper Steel RGB im Test: 64-GB-Kit mit Aluminium-Kühler

Mit den Viper Steel RGB hat das US-amerikanische Unternehmen Patriot eine RGB-Variante der bereits bekannten Steel-Serie veröffentlicht. Dabei wurde gleichzeitig auch das Design des Heatspreaders angepasst. Die Module wurden bereits im Dezember 2020 veröffentlicht und nun haben wir diese für einen ausführlichen Test bei uns in der Redaktion und nehmen den Werbetext "designed for extreme performances" an dieser Stelle genauer unter die Lupe... [weiterlesen]

Dienstag, 23. März 2021: DeepCool Matrexx 40 im Test: Geradliniges und günstiges Micro-ATX-Gehäuse

DeepCool baut seine Matrexx-Serie um einen neuen Mini-Tower aus. Das Micro-ATX-Gehäuse Matrexx 40 soll eine grundsolide Ausstattung bieten, verspricht mit luftiger Front und drei beleuchteten Serienlüftern eine ordentliche Kühlung und wird auch noch richtig günstig... [weiterlesen]

Dienstag, 23. März 2021: Cooler Master MasterAir MA612 Stealth und MA624 Stealth im Test: Edel und gut?

Mit den beiden Stealth-Kühlern MasterAir MA612 Stealth und MasterAir MA624 Stealth bietet Cooler Master besonders dezent und edel gestaltete Luftkühler an. Der wuchtige MasterAir MA624 Stealth ist dazu auch noch ein Flaggschiff-Modell und verspricht eine besonders hohe Kühlleistung... [weiterlesen]

Dienstag, 23. März 2021: OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro im Test: Premiere mit Hasselblad und Snapdragon 888

Die OnePlus-9-Serie steht in den Startlöchern - und wir konnten schon im Vorfeld des Launchs das OnePlus 9 und das OnePlus 9 Pro testen. Erstmalig konnte OnePlus bei der Entwicklung auf die Expertise des Kameraspezialisten Hasselblad zurückgreifen. Qualcomms High-End-SoC Snapdragon 888 wird ebenfalls zum ersten Mal in einem OnePlus-Modell verbaut. Auch die 120-Hz-AMOLED-Displays sowie extrem schnelles Laden unterstreichen den High-End-Anspruch von OnePlus... [weiterlesen]

Mittwoch, 24. März 2021: Benchmarks: rBAR sorgt auch auf dem Laptop für ein Leistungsplus

Nachdem AMD im Oktober mit Smart Access Memory ein neues Feature für seine Radeon-RX-6000-Grafikkarten präsentierte, bei dem die CPU Zugriff auf den gesamten Videospeicher erhält und so die Performance in Spielen weiter erhöht werden soll, war auch NVIDIA gezwungen, eine ähnliche Technik zu implementieren. Zur CES 2021 kündigte man dann Resizable BAR für seine GeForce-RTX-30-Familie an... [weiterlesen]

Mittwoch, 24. März 2021: Das Ostergewinnspiel 2021 steht in den Startlöchern

Es ist Osterzeit bei Hardwareluxx - und wie in jedem Jahr haben wir neben unserem großen XXL-Adventskalender-Gewinnspiel unser Ostergewinnspiel. In diesem Jahr mit tollen Preisen von Kioxi, Antec, Glorious, Teamgroup, Cablemod, Chieftec, deepcool, Noctua, Silverstone, Kingston, Creative, Lian Li, In Win, Phanteks, Seasonic, Couchmaster, Seagate, Cooler Master, G.Skill, Enermax, AVM, Patriot Memory, NZXT, Razer, Sharkoon, Fractal, Corsair, HyperX, be quiet!, QNAP, Synology, MSI, Eizo und Zotac. Ein wenig Ostereier-Suche ist aufgrund der Anzeige unseres Applets auch mit dabei... [weiterlesen]

Donnerstag, 25. März 2021: AMD-Mainboard von NZXT: Das N7 B550 im Test

Ein Mainboard von NZXT gehört auch weiterhin zu den Exoten. Das Unternehmen hat sich zwar zunächst im Intel-Sektor ein wenig ausgetobt, doch nun wurde überraschend das neue N7 B550 und damit ein Mainboard für die AMD-Ryzen-Prozessoren aus dem Hut gezaubert. Wir haben von NZXT ein Sample erhalten und werden das gute Stück begutachten und durch den Test-Parcours schicken. Ob sich ein Kauf lohnt, wollen wir in diesem Testbericht feststellen... [weiterlesen]

Freitag, 26. März 2021: MSI MPG Artymis 343CQR im Test: Immersions-Könner mit 1.000 mm

Auf der digital abgehaltenen CES wurde der MSI MPG Artymis 343CQR vorgestellt, ein neues Gaming-Display im 34-Zoll-Format, das mit seinem 1.000R-Curved-Panel für eine exzellente Immersion sorgen soll. Aber auch darüber hinaus möchte MSIs Neuzugang mit einer gelungenen Gaming-Ausstattung wie maximal 165 Hz punkten. In unserem Test zeigen wir, welche Vor- und Nachteile es in der Praxis gibt... [weiterlesen]

Freitag, 26. März 2021: Workstation-Battle: AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX gegen Intel Xeon W-3175X

Auch wenn wir uns meist auf Endkunden-Hardware für Spieler konzentrieren, so gibt es auch eine Käuferschicht und Nutzerschaft, die ihre Hardware im professionellen Bereich einsetzt. Im Bereich der Prozessoren wollen wir uns daher exemplarisch anschauen, wie der aktuelle Stand ist. Was bieten AMD und Intel in diesem Segment? Die nun vorhandene Verfügbarkeit der Ryzen-Threadripper-Pro-Prozessoren ist eine Gelegenheit, sich mit dem Thema zu befassen. Wir haben die Leistung des AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX mit seinen 64 Kernen und acht Speicherkanälen analysiert... [weiterlesen]