KW47 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der vergangenen Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem Gigabyte AORUS 15P einen umfangreichen Praxistest im Gaming-Alltag unterzogen, sondern auch das Seasonic SYNCRO Q704, das be quiet! Silent Base 802 und die MSI GeForce RTX 2080 Suprim X getestet. Highlight der Woche war natürlich die Markteinführung der neuen AMD Radeon RX 6800 und RX 6800 XT, mit denen AMD im High-End-Segment kräftig aufschließen konnte, und die der Sony PlayStation 5. Auch ein leistungsstarkes High-End-NAS im Eigenbau hatten wir gebaut und uns mit dem Gigabyte M27F beschäftigt.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 13. November 2020: Gigabyte AORUS 15P WB im Test: Sinnvoll abgespeckt

Das Gigabyte AORUS 15P ist ein weiteres Gaming-Notebook der Kompakt-Klasse, das sich in Sachen Bauhöhe und Gewicht zwar unterhalb der AORUS-15G-Familie einsortiert, dafür aber in Sachen Tastatur, den Anschlüssen und der Modellvielfalt kleinere Abstriche hinnehmen muss. Wie sich der schlanke und leichte Gaming-Bolide mit seinem Intel Core i7-10750H, der NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q sowie dem schnellen 15,6-Zoll-Display mit 144-Hz-Technik schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Samstag, 14. November 2020: Seasonic SYNCRO Q704 mit CONNECT im Test: Ein PC-Gehäuse für ein Netzteil

Seasonic steht für Netzteile - und hat bisher auch nur Produkte im Netzteil-Segment angeboten. Umso überraschender ist, dass wir jetzt erstmalig ein PC-Gehäuse von Seasonic testen können. Das SYNCRO Q704 wurde regelrecht um ein Netzteil herum entwickelt - und zwar um Seasonics SYNCRO CONNECT. Diese Netzteilreihe soll für ein massiv optimiertes Kabelmanagement sorgen. Und so wollen wir natürlich auch herausfinden, wie ordentlich es im SYNCRO Q704 wirklich zugeht... [weiterlesen]

Montag, 16. November 2020: Eigenbau NAS ausprobiert: Eine Leidensgeschichte in mehreren Akten

Ein NAS (Network Attached Storage) im Eigenbau ist für einige Nutzer die perfekte Alternative zu den Fertiglösungen von Herstellern wie zum Beispiel Synology, QNAP oder ASUSTOR. Die unzähligen Möglichkeiten der Anpassbarkeit an die eigenen Bedürfnisse und der "volle Zugriff" auf das System erwecken den Eindruck, dass es doch eigentlich nur einen Weg gibt: einen Eigenbau der persönlichen Cloud. Auf welche Probleme wir gestoßen sind, wollen wir uns einmal in unserem NAS-Bastel-Projekt genauer anschauen.... [weiterlesen]

Dienstag, 17. November 2020: be quiet! Silent Base 802 im Test: Ein Gehäuse, zwei Gesichter

Mit dem Silent Base 802 bringt be quiet! ein Gehäuse auf den Markt, das zwei ganz unterschiedliche Nutzergruppen glücklich machen soll. Dank austauschbarer Abdeckungen für Front und Deckel lässt es sich wahlweise als Silent- oder als Airflow-Gehäuse nutzen. Doch wie gelingt dieser Spagat in der Praxis... [weiterlesen]

Mittwoch, 18. November 2020: Die nächste Generation ist da: PlayStation 5 ausprobiert

Mit der PlayStation 5 veröffentlicht Sony am 19. November 2020 nach über sieben Jahren eine neue Generation seiner Konsolen-Serie. Auch wenn der Release der PS4 einige Jahre zurückliegt, gab es in der Vergangenheit mit der Slim- sowie der Pro-Version zahlreiche Verbesserungen im Vergleich zur Releasevariante. Mit der kommenden Konsolengeneration beabsichtigt der Hersteller nun allerdings ganz neue Maßstäbe zu setzen. Dies hat Hardwareluxx zum Anlass genommen, die neue Sony-Konsole genau unter die Lupe zu nehmen... [weiterlesen]

Mittwoch, 18. November 2020: Endlich wieder ein Duell auf Augenhöhe: Radeon RX 6800 und Radeon RX 6800 XT im Test

Heute ist es endlich so weit! Die vor wenigen Wochen vorgestellte Radeon-RX-6800-Serie macht mit zwei Big-Navi-Modellen den Anfang. Wir schauen uns also die Referenzversionen der Radeon RX 6800 und Radeon RX 6800 XT an. Damit werden wir nach dem Test auch wissen, ob AMD die eigenen Versprechen halten kann und tatsächlich wieder in allen Marktsegmenten eine Alternative zu NVIDIAs aktueller Generation ist... [weiterlesen]

Donnerstag, 19. November 2020: Gigabyte M27F: Schnelles Gaming-Display mit KVM-Switch [Anzeige]

Der Gigabyte M27F ist der erste Gaming-Monitor mit einem eingebauten KVM-Switch, sodass schnell zwischen verschiedenen Quellen umgeschaltet werden kann. Das ist aber nicht das einzige Highlight des schnellen 27-Zöllers... [weiterlesen]

Freitag, 20. November 2020: Wuchtiger Auftritt: MSI GeForce RTX 3080 Suprim X im Test

Zu jeder der neuen Ampere-Varianten haben wir uns ein Modell von MSI angeschaut. Bisher gab es aber noch kein Anzeichen einer Lightning-Variante, was auch seinen Grund hat. MSI stellt mit der Suprim X eine neue Serie vor, die heute mit den Modellen der GeForce RTX 3080 und GeForce RTX 3090 ihren Anfang macht. Wir haben uns die MSI GeForce RTX 3080 Suprim X zum Start anschauen können... [weiterlesen]