KW43 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der vergangenen sieben Tage gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur die Sharkoon Light² 100 ausführlich auf den Prüfstand gestellt oder die Live Gamer Ultra GC553 von AverMedia, sondern auch das Gigabyte AORUS 17G, die ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 OC, das MSI MEG Z4890I Unify und die G.Skill Trident Z Neo 32 GB auf den Prüfstand gestellt. Die neuen Geräte der Echo-Familie von Amazon hatten wir ebenso im Praxistest, wie das Google Pixel 5 und den MSI MEG Infinite X 10SE-660.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 16. Oktober 2020: Sharkoon Light² 100 im Test: Ein weiteres Leichtgewicht

Mit der Light² 100 hat Sharkoon die zweite Maus präsentiert, die auf eine sehr leichte Bauweise setzt. Den größeren Bruder die Light² 200 hatten wir in unserer Redaktion vor kurzem erst für einen Test vor Ort, und nun wollen wir uns den kleinen Bruder einmal genauer anschauen und herausfinden, inwieweit es ein 23-Euro-Modell mit anderen Mäusen aus der gleichen Trendbewegung aufnehmen kann... [weiterlesen]

Samstag, 17. Oktober 2020: Klein, leicht und mobil: Die Streaming-Capture-Box Live Gamer Ultra GC553 von AVerMedia im Test

Mit der Game-Streaming-Capture-Box GC553 Live Gamer Ultra präsentiert der Hersteller AVerMedia laut eigenen Angaben die nächste Generation der Live-Game-Erfassung. Das Unternehmen zielt hier in erster Linie auf Gamer ab, die ein kleines und leicht anzuschließendes Device suchen, das sich für den mobilen Einsatz eignet und problemlos mit einem Notebook genutzt werden kann. Wir haben in der Praxis ausgetestet, was die Capture-Box so alles kann... [weiterlesen]

Sonntag, 18. Oktober 2020: Gigabyte AORUS 17G XB im Test: Hervorragendes Gehäuse mit mechanischer Tastatur

Mit einer Bauhöhe von 26 mm und einem Gesamtgewicht von etwa 2,7 kg siedelt sich das Gigabyte AORUS 17G mit seinem 17,3 Zoll großen Bildschirm exakt zwischen den Thin-&-Light- und Desktop-Replacement-Geräten ein, ist jedoch bis oben hin mit Features bestückt. Zu den Highlights zählen ein schnelles 240-Hz-Panel, eine mechanische Tastatur mit RGB-Einzeltastenbeleuchtung, ein stabiles Metallgehäuse und natürlich potente High-End-Komponenten fürs Gaming. Wie sich der rund 2.390 Euro teure Gaming-Bolide in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Montag, 19. Oktober 2020: Schnell und mit Komplettausstattung: ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 OC im Test

Bisher konnten wir uns erst ein Modell der GeForce RTX 3090 anschauen. Mit der ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 OC hat uns nun eines der vermeintlichen Top-Modelle erreicht, welches wir auf Herz und Nieren testen wollen. Innerhalb der eigenen Serien von ASUS sind die ROG-Strix-Modelle die absolute Speerspitze und sollen keinerlei Kompromisse bei der Leistung der der sonstigen Ausstattung eingehen. Dies hat natürlich auch seinen Preis – nicht nur in Euro, sondern auch in anderen Punkten... [weiterlesen]

Dienstag, 20. Oktober 2020: Oberklasse ohne RGB-Lichtshow: Das MSI MEG Z490(I) UNIFY im Test

Der Großteil der heute verfügbaren Desktop-Mainboards wird mit einer RGB-LED-Beleuchtung ausgeliefert, dem großen, aktuell vorherrschenden Trend folgend. Doch nicht alle Technik-Interessenten wollen ein Lichtspektakel in ihrem Gehäuse sehen. Und genau für diese Zielgruppe hat MSI die Unify-Mainboards ins Leben gerufen, die mit einem cleanen Erscheinungsbild auftreten und dennoch umfangreich ausgestattet sind. Heute werden wir sowohl das MEG Z490 UNIFY als auch das MEG Z490I UNIFY durchleuchten... [weiterlesen]

Mittwoch, 21. Oktober 2020: G.Skill Trident Z Neo 32 GB im Test

Speichermodule vom Hersteller G.Skill sind bei vielen Moddern sehr beliebt, und auch in der Community trifft man auf viele Systeme, die mit Speicher aus der TridentZ-Serie ausgestattet sind. Wir haben uns mal ein 32-GB-Kit der Trident Z Neo-Serie aus dem Regal gegriffen und es durch unseren Testparcours gejagt... [weiterlesen]

Donnerstag, 22. Oktober 2020: Der MSI MEG Infinite X 10SE-660 im Test: Ein solider High-End-Rechner

Nach unserem Test des MSI MEG Trident X 10SF-1043 stellen wir nun auch den großen Bruder auf den Prüfstand. Die MEG-Infinite-X-Reihe richtet sich vor allem an Spieler, die die neuesten Grafikkracher ohne Einschränkungen spielen möchten und dabei keinen Bastelaufwand haben wollen. Wir haben die neueste Generation mit Intel Core i9-10900KF, NVIDIA GeForce RTX 2080 Super und flotter PCI-Express-SSD sowie zusätzlicher HDD ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Freitag, 23. Oktober 2020:

Amazon Echo und Echo Dot mit Uhr im Doppeltest: Die Alexa-Lautsprecher der 4. Generation

Amazon bietet seine smarten Echo-Lautsprecher bereits in vierter Generation an - und hat diese Generation deutlich aufgefrischt. Im Doppeltest probieren wir sowohl den neuen großen Echo als auch den neuen Echo Dot mit Uhr aus... [weiterlesen]

Samstag, 24. Oktober 2020: Google Pixel 5 im Test: Mit weniger Innovation zum besseren Smartphone

Das Pixel 5 ist Googles neues Spitzen-Smartphone. Allerdings verzichtet Google auf ein Oberklasse-SoC und hat auch so manches innovative Feature des Vorgängers gestrichen. Warum das Pixel 5 trotzdem ein erfreulich stimmiges Smartphone geworden ist, zeigen wir im Test... [weiterlesen]