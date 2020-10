KW40 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der letzten Tage gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche Artikel online. Im Fokus stand natürlich noch die Berichterstattung um die neuen RTX-30-Grafikkarten von NVIDIA. Wir haben nicht nur einen Undervolting-Test veröffentlicht und mit einer neuen Treiber-Version gegengetestet, sondern uns auch zahlreichen weiteren Produkten gewidmet. So spielten wir Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 an, unterzogen der Mountain Makalu 67 einen Praxistest und stellten den Corsair One Pro mit AMD-Basis auf den Prüfstand. Aber auch das MSI MPG Gungnir 100R, das ASRock B550 Steel Legend und die ASUS TUF Gaming GeFOrce RTX 3080 OC sowie die Corsair K100 RGB und das be quiet! Dark Power Pro 12 1200W nahmen wir unter unsere Fittiche.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 25. September 2020: Razer Raptor - Toll ausgestatteter Gaming-Eyecatcher [Anzeige]



Razer werden die meisten unserer Leser mit Mäusen, Tastaturen oder Gaming-Headsets, aber auch mit erstklassigen Gaming-Notebooks in Verbindung bringen. Seit Kurzem bieten die Gaming-Experten aber auch einen durchdachten Gaming-Monitor an, den Razer Raptor... [weiterlesen]

Samstag, 26. September 2020: Mr. 900 ist zurück: Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 angespielt

Es gibt wohl kaum einen PlayStation-Besitzer, der das im Jahr 1999 veröffentlichte Tony Hawk’s Skateboarding nicht gespielt hat. Ob das Warehouse-, das School- oder das Mall-Level, sie alle sind noch heute unvergesslich und ein Meilenstein in der Videospielgeschichte. Gerade die ersten beiden Teile des Birdman-Spiels - wie Tony Hawk auch genannt wird - verkauften sich wie geschnitten Brot und erfreuen sich nicht nur in Retro-Kreisen großer Beliebtheit... [weiterlesen]

Samstag, 26. September 2020: Mountain Makalu 67 im Test: Robustes Maus-Leichtgewicht mit neuem High-End-Sensor

Der Makalu ist der fünfthöchste Berg der Welt - und einen Gipfelsturm plant die neue Marke Mountain auch mit ihrer ersten Maus, der Makalu 67. Sie soll als robustes und bestens ausgestattetes Leichtgewicht überzeugen. Dafür wird unter anderem ein neuer High-End-Sensor verbaut... [weiterlesen]

Sonntag, 27. September 2020: Corsair One a100 im Test: Auch mit AMD-Ryzen-CPU sehr gut

Seit diesem Jahr gibt es den leistungsstarken Corsair One auch mit AMDs Ryzen-Prozessoren – bislang setzte man ausschließlich auf Intel-Plattformen. Das stylische Turm-Gehäuse, die zweiseitige Wasserkühlung und eine vollwertige Desktop-Grafikkarte der Highend-Klasse sowie natürlich schnellen und üppigen Speicher gibt es weiterhin. Letzteren konnte man dank der AM4-Basis sogar um PCI-Express 4.0 beschleunigen. Wie sich der Corsair One a100 mit AMD Ryzen 9 3950X und NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Montag, 28. September 2020: MSI MPG Gungnir 110R im Test: Wahlweise mit Glas- oder Meshfront

Beim MPG Gungnir 110 lässt MSI dem Käufer die Wahl: Er kann die Variante MPG Gungnir 110R mit Glasfront und gleich vier A-RGB-Lüftern oder das MPG Gungnir 110M mit Meshfront und drei A-RGB-Lüftern kaufen. Im Test klären wir unter anderem, ob das Gungnir 110R ein ATX-System trotz Glasfront ausreichend kühlt... [weiterlesen]

Dienstag, 29. September 2020: ASRock B550 Steel Legend im Test - Gutes OC-Mainboard für die Mittelklasse

Wir machen nun zwar mit einem Mainboard von ASRock weiter, doch widmen wir uns nun wieder den klassischen Desktop-Mainboards zu. Mit dem ASRock Z390 Steel Legend (Hardwareluxx-Test) haben wir uns einem ersten Modell der neueren Steel-Legend-Serie angenommen und heute schicken wir das noch junge B550 Steel Legend in den Mainboard-Parcours und untersuchen die Platine. Ist es eine Empfehlung wert... [weiterlesen]

Mittwoch, 30. September 2020: Ein fast perfekter Allrounder: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC im Test

Eigentlich sollte uns die ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC schon deutlich früher erreichen, aber aus verschiedenen Gründen hat sie es zum Start nicht zu uns geschafft. Es deutet sich inzwischen an, dass dieses Modell mit zu den besten gehören könnte, welches neben den "Einsteiger-Karten" ab 699 Euro zu einem vernünftigen Preis zu haben ist. Es ist also Zeit für uns diese Mutmaßungen zu untersuchen... [weiterlesen]

Mittwoch, 30. September 2020: Kondensator-Fix: GeForce RTX 3080 mit neuem Treiber im Test

Das vermeintliche Problem mit den Kondensatoren auf der neuen GeForce-RTX-3080-Karten wurde inzwischen seitens NVIDIA mit einem Treiber-Update behoben. Noch unklar ist, welche Auswirkungen dies auf die Modelle GeForce RTX 3080 hat – unabhängig davon, welche Kondensatoren auf dem PCB zum Einsatz kommen. Wir haben die Founders Edition der GeForce RTX 3080 daher mit dem neuen Treiber noch einmal durch den kompletten Benchmark-Parcours geschickt und wollen uns anschauen, ob es größere Änderungen in der Leistung gibt...[weiterlesen]

Donnerstag, 01. Oktober 2020: Corsair K100 RGB im Test: Neues Tastatur-Flaggschiff mit Corsair OPX oder Cherry MX

Es ist Zeit für ein neues Flaggschiff: Corsair löst die K95 RGB Platinum durch die neue K100 RGB ab. Das neue Top-Modell gibt es immer mit umfangreicher Premium-Ausstattung, aber wahlweise mit Cherry MX-Switches oder den erstmalig eingesetzten Corsair OPX-Switches. Im Test klären wir, was es mit diesen optisch-mechanischen Schaltern auf sich hat und ob die K100 RGB ein würdiger Nachfolger der K95 RGB ist... [weiterlesen]

Freitag, 02. Oktober 2020: Weniger ist manchmal mehr: GeForce RTX 3080 im Undervolting-Test

Eine Erkenntnis der bisherigen Tests der neuen GeForce-RTX-30-Karten lautet: Sie werden am Limit und manchmal auch darüber hinaus betrieben. Das Effizienz-Fenster hat NVIDIA weitestgehend nach oben ausgereizt. Umso beeindruckender waren die bisherigen Ergebnisse das Power-Limit der Karten zu reduzieren. Allerdings ist diese Lösung nicht gerade besonders elegant. Daher haben wir uns das Undervolting über die Takt-/Spannungskurve angeschaut... [weiterlesen]

Freitag, 02. Oktober 2020: be quiet! Dark Power Pro 12 1200W im Test: High-End mit digitaler Technik

be quiet! hat vor kurzem mit den Dark Power Pro 12 eine neue Revision seiner High-End-Netzteilserie vorgestellt. Neben der Effizienzstufe 80 PLUS Titanium, einem exzellenten Design und umfangreicher Ausstattung ist das Highlight der neuen Serie die voll-digitale Plattform im Inneren. Aber auch Features wie das Aluminium-Gehäuse und die einzeln ummantelten Kabel heben das Dark Power Pro 12 von üblichen Netzteilen ab. Wir haben uns einmal das "Einstiegsmodell" mit 1.200 W näher angeschaut... [weiterlesen]