KW33 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur das LG gram 17 oder das Lenovo Yoga Slim 7 auf den Prüfstand gestellt, sondern auch das Phanteks Enthoo Pro 2, das Gigabyte B550I AORUS Pro AX, die Kingston DC1000M und den LG UltraGear 34GN850 getestet. Dem Elgato Stream Deck, dem Cam Link 4K und dem Wave:3 sowie dem Key Light haben wir einen Video-Test gewidmet und das neue F1 2020 angespielt.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 06. August 2020: LG gram 17 im Test: Leichtes Großformat mit langer Laufzeit

Das LG gram 17 erfreut sich international bereits seit einigen Jahren großer Beliebtheit. In Deutschland schaute man hingegen in die Röhre, wenn man nicht den mühseligen Import aus dem Ausland anstreben wollte. Jetzt ist LG mit seiner gram-Serie im deutschen Markt angekommen. Wie sich das Flaggschiff-Produkt, das trotz eines 17-Zoll-Displays gerade einmal 1.350 g auf die Waage bringt, in der Praxis schlägt, das klären wir in diesem Test... [weiterlesen]

Freitag, 07. August 2020: Phanteks Enthoo Pro 2 im Test: Verlockender Full-Tower mit Dual-System-Support

Das frisch vorgestellte Phanteks Enthoo Pro 2 ist ein großer und vielseitig nutzbarer Full-Tower, der sogar für den Dual-System-Betrieb vorbereitet ist. Vor allem aber lockt er mit einem Startpreis von unter 130 Euro. Ist das Enthoo Pro 2 damit das ideale Gehäuse für sparsame Käufer mit großen Plänen... [weiterlesen]

Sonntag, 09. August 2020: Lenovo Yoga Slim 7 mit AMD Ryzen 7 4700U im Test

Das Lenovo Yoga wurde zwar immer mal wieder auch von AMD-Prozessoren angetrieben, die Intel-Modelle hatten jedoch klar die Nase vorne. Seit wenigen Tagen gibt es das edle Yoga Slim 7 in seiner neuesten Generation wahlweise mit Renoir-Prozessor oder Ice-Lake-CPU, womit AMD dem einstigen Platzhirsch auch in diesem Segment das Leben schwer machen möchte. Ob der 14-Zöller mit AMD Ryzen 7 4700U, 16 GB LPDDR4X-Arbeitsspeicher und 1-TB-PCIe-SSD die letzte Intel-Bastion zu Fall bringen kann, das haben wir in diesem Hardwareluxx-Artikel untersucht... [weiterlesen]

Montag, 10. August 2020: Die Königsklasse des Rennsports: F1 2020 angespielt

Mit F1 2020 präsentiert die britische Spieleschmiede Codemasters passend zum Saisonstart der Automobilsport-Königsklasse den insgesamt 12. Teil des Franchises. Neben Sonys PlayStation 4 sowie Microsofts Xbox One lässt sich die Rennsimulation auch auf Windows-PCs und auf Googles Stadia daddeln. Nachdem wir uns in der Vergangenheit in Need for Speed Heat schon hinter das Steuer von Luxusboliden begeben und diverse Rallyestrecken in DiRT 5 unsicher gemacht haben, behaupten wir uns in diesem Angespielt mit F1 2020 nun in der höchsten Klasse des Rennsports... [weiterlesen]

Dienstag, 11. August 2020: Gigabyte B550I AORUS Pro AX im Test

Von den großen ATX-Ablegern wechseln wir nach den letzten Tests auf das kleinere Mini-ITX-Format, bleiben jedoch zunächst bei AMDs B550-Chipsatz. Mit den kleinen Platinen lassen sich nicht nur sehr kompakte Gaming-Systeme kreieren, sondern auch das Thema Overclocking hat bei vielen Anwendern in diesem Bereich eine große Bedeutung. Genau ein solcher Kandidat kann das Gigabyte B550I AORUS Pro AX sein, das wir uns nun näher anschauen wollen... [weiterlesen]

Mittwoch, 12. August 2020: Kingston DC1000M im Test: TLC für Datenbanken & Co.

Auch wenn wir bei Hardwareluxx selbstverständlich den Fokus auf Consumer-Hardware setzen, schauen wir dennoch gerne von Zeit zu Zeit über den Tellerrand hinaus. So haben wir bei unseren Storage-Reviews auch den ein oder anderen exotischen Massenspeicher durch unseren Testparcours gejagt und damit unsere Vergleichsdatenbank entsprechend erweitert. Heute ist es wieder so weit und ein vorrangig für Enterprise-Lösungen konzipierter Speicherriese stellt sich unseren Benchmarks: Die Kingston DC1000M mit 1,92 TB Speicher. Wie diese sich auch in alltäglichen Anwendungen und Tests schlägt, klären wir in unserem Review... [weiterlesen]

Freitag, 14. August 2020: LG UltraGear 34GN850 im Test: Rasantes Nano-IPS-Display

Mit dem LG 34GN850-B dreht der südkoreanische Monitor-Spezialist weiter an der Geschwindigkeitsschraube seiner Ultragear-Geräte. Das verbaute Nano-IPS-Panel soll eine Reaktionszeit von gerade einmal 1 ms bieten und gleichzeitig maximal 160 Hz schnell sein. Das klingt nach einer guten Mischung, die sich in unserem Test kaum einen Fehler erlaubt... [weiterlesen]

Freitag, 14. August 2020: Video: Elgato Stream Deck, Cam Link 4K, Wave:3 und Key Light angetestet

Elgato hat in der Vergangenheit ein umfangreiches Portfolio an Geräten zusammengestellt, das genau auf die Bedürfnisse von Streamern und Content Creators ausgerichtet ist. Wir haben ein aktuelles Setup bestehend aus Elgato Stream Deck, Cam Link 4K, Wave:3 und Key Light zusammengestellt und klären in unserem Video-Test, wie gut die Produkte harmonieren, was sie alles auf dem Kasten haben - und ob es zu Problemen kommt. Die Hardware haben wir gleichzeitig zur Produktion unseres Videos genutzt, sodass wir mehrere Arbeitsschritte einsparen konnten... [weiterlesen]