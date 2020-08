Seite 1: Gigabyte B550I AORUS Pro AX im Test

Von den großen ATX-Ablegern wechseln wir nach den letzten Tests auf das kleinere Mini-ITX-Format, bleiben jedoch zunächst bei AMDs B550-Chipsatz. Mit den kleinen Platinen lassen sich nicht nur sehr kompakte Gaming-Systeme kreieren, sondern auch das Thema Overclocking hat bei vielen Anwendern in diesem Bereich eine große Bedeutung. Genau ein solcher Kandidat kann das Gigabyte B550I AORUS Pro AX sein, das wir uns nun näher anschauen wollen.

Aus Gigabytes B550-Produktriege musste sich jüngst bereits das B550 AORUS Pro AC (Hardwareluxx-Test) unter Beweis stellen, konnte in einigen Disziplinen nur bedingt überzeugen. Ein großer Kritikpunkt war die eher durchschnittliche CPU-Spannungsversorgung. Doch genau dort setzt (zumindest auf dem Papier) das B550I AORUS Pro AX an. Ein weiterer Vorteil ist, dass die beiden DDR4-DIMM-Steckplätze dichter am CPU-Sockel positioniert wurden und zusammen dennoch das Dual-Channel-Interface bieten.

Bei der restlichen Ausstattung musste Gigabyte dann natürlich Rücksicht auf das Mini-ITX-Format nehmen, das eben nur begrenzt Platz für Extras bietet. Zwei M.2-Steckplätze, viermal SATA 6GBit/s einige USB-Schnittstellen und auch LAN sowie WLAN sind jedoch natürlich mit an Bord. Für einen Preis ab 172 Euro erscheint die Platine recht angenehm, gerade auch, weil Mini-ITX-Mainboards mit entsprechender Ausstattung sonst sehr hochpreisig sind.

Die bekannte Gigabyte-AORUS-Optik ist selbstverständlich nicht von der Hand zu weisen und generell hinterlässt das B550I AORUS Pro AX sowohl optisch als auch haptisch einen hervorragenden Eindruck. Gut zu erkennen ist, dass der VRM- und PCH-Kühler mit einer Heatpipe verbunden wurden. Ersterer wurde genau passend designt, dass ein fast nahtloser Übergang von Kühler zu I/O-Panel-Blende gegeben ist.

Die technischen Eigenschaften

Dies sind die Spezifikationen des Gigabyte B550I AORUS Pro AX:

Die Daten des Gigabyte B550I AORUS Pro AX in der Übersicht Mainboard-Format Mini-ITX Hersteller und

Bezeichnung Gigabyte

B550I AORUS Pro AX CPU-Sockel AM4 (für Matisse) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

1x 8-Pin EPS12V

Phasen/Spulen 10 (8x CPU, 2x RAM) Preis ab 172 Euro Webseite Gigabyte B550I AORUS Pro AX Southbridge-/CPU-Features Chipsatz AMD B550 Chipsatz Speicherbänke und Typ 2x DDR4 (Dual-Channel), max. 4.866 MHz Speicherausbau max. 64 GB RAM UDIMM, ECC-Support SLI / CrossFire - Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 4.0 x16 (elektrisch mit x16) über CPU (mit Matisse)

PCI - Storage 4x SATA 6 GBit/s über AMD B550

1x M.2 mit PCIe 4.0 x4 über CPU (M-Key)

1x M.2 mit PCIe 3.0 x4 über AMD B550 (M-Key) USB CPU:

4x USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s, Typ-A, 4x extern)



Chipsatz:

2x USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s, Typ-A/C, 2x extern)

2x USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s, Typ-A, 2x intern)

2x USB 2.0 (2x intern) Grafikschnittstellen 2x HDMI 2.1 (nur mit APU nutzbar!)

1x DisplayPort 1.4 (nur mit APU nutzbar!) WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX200, Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.1 Thunderbolt - LAN 1x Realtek RTL8125BG 2,5-GBit/s-LAN

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC1220 Codec

3x 3,5 mm Audio-Jacks

FAN- und

WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

2x 4-Pin System-FAN-Header LED-Beleuchtung rechte Unterseite

1x 4-Pin RGB-Header

1x 3-Pin ARGB-Header

Onboard-Komfort Status-LEDs, Q-Flash-Plus-Button

Das mitgelieferte Zubehör

Mainboard-Handbuch

Software- und Treiber-DVD

zwei SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

RGB-Erweiterungskabel

FAN-Erweiterungskabel

M.2-Abstandshalter und Schraube

Gigabyte-AORUS-Gehäusesticker

Beim mitgelieferten Zubehör geht es sehr übersichtlich vonstatten mit dem Handbuch inklusive DVD mit Treibern und diverser Software und dazu zwei SATA-Kabel, eine 2T2R-WLAN-Antenne. Gigabyte legt jedoch außerdem ein 4-Pin-Lüfter-Verängerungskabel, ein RGB-Verlängerungskabel, je ein M.2-Abstandshalter und Schraube und last but not least einen Gigabyte-AORUS-Gehäuse-Sticker.