KW32 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der letzten Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur das Acer Predator Helios 300 oder das LG gram 17 ausführlich auf den Prüfstand gestellt, sondern auch den Philips 499P9H, das ASRock B550 Pro4, das Sharkoon REV220, das Gigabyte AERO 17 HDR XB und den Creative Sound BlasterX AE-5 Plus getestet. Aber auch das Phanteks Enthoo Pro 2 wurde von unseren kritischen Blicke auf seine Praxistauglichkeit hin getestet.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 30. Juli 2020: Acer Predator Helios 300 im Test: Solide Leistung zum attraktiven Preis

Das Acer Predator Helios 300 konnte in der Vergangenheit nicht nur mit einer soliden Gaming-Performance aufwarten, sondern wusste obendrein mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis zu überzeugen. Mit potenter Hardware, einem schnellen Bildschirm und zahlreichen weiteren Gadgets wie eine RGB-Beleuchtung oder Killer-Netzwerkchips hat das Gerät eigentlich alles zu bieten, was das Gamer-Herz begehrt. Wir haben das Topmodell der neuen Modellgeneration ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Freitag, 31. Juli 2020: Philips 499P9H im Test: Mit Webcam und RJ45-Anschluss

Der Philips 499P9H möchte die eierlegende Wollmilchsau für Multimedia- und Office-User zugleich sein. Dazu wird eine hohe Auflösung im 49-Zoll-Format mit umfangreichen Docking-Funktionen und sogar einer integrierten Pop-up-Webcam kombiniert. Wer Bildbearbeitung betreiben möchte, der kann sich über eine große Farbraumabdeckung freuen. Wie gut das alles in der Praxis funktioniert, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Sonntag, 02. August 2020: ASRock B550 Pro4 im Test - Einstiegsmodell für zu hohen Preis

Nun widmen wir uns auch einem ersten B550-Mainboard von ASRock, das eher als Einstiegsmodell dient und besonders den Geldbeutel etwas schonen soll. Genau aus diesem Grund sind die Pro4-Modelle plattform- und chipsatzunabhängig für viele Anwender interessant. Ob das ASRock B550 Pro4 ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis aufweist, wollen wir in diesem Test feststellen... [weiterlesen]

Montag, 03. August 2020: Sharkoon REV220 im Test: Midi-Tower stellt den Innenaufbau auf den Kopf

Das Sharkoon REV220 hat zwar einen generischen Namen - ist aber ein besonderes Gehäuse. Denn Sharkoon nutzt einen speziellen Gehäuseaufbau, bei dem das Mainboard auf der linken Seite und um 90 Grad gedreht montiert wird. Optisch auffällig sind aber auch die A-RGB-Beleuchtung und die Front im Karbonfaser-Look... [weiterlesen]

Dienstag, 04. August 2020: Das Gigabyte Aero 17 HDR XB im Test: Gute Modellpflege

Im Oktober hatten wir bereits den großen Bruder des beliebten Gigabyte AERO 15 im Test, das es in vielen verschiedenen Modellvarianten gibt. Zum Launch der Comet-Lake-H-Prozessoren von Intel und der neuen mobilen NVIDIA-Grafikkarten hat Gigabyte weitere Modellpflege betrieben und den 17-Zöller auf die neuen Hardware-Komponenten umgestellt. Wir haben das schlanke Studio-Notebook daher erneut im Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 05. August 2020: Sound BlasterX AE-5 Plus im Test: Mehr als nur ein weiteres RGB-Element

Über viele Jahre hinweg waren dedizierte Soundkarten nicht aus dem heimischen Gaming-PC wegzudenken. Mit dem qualitativen Aufstieg des Onboard-Sounds sind sie zuletzt mehr und mehr in den Hintergrund gerückt. Dass eine dedizierte Soundkarte aber auch 2020 noch ihre Berechtigung hat, möchte der Creative Sound BlasterX AE-5 Plus in unserem Test zeigen... [weiterlesen]

Donnerstag, 06. August 2020: LG gram 17 im Test: Leichtes Großformat mit langer Laufzeit

Das LG gram 17 erfreut sich international bereits seit einigen Jahren großer Beliebtheit. In Deutschland schaute man hingegen in die Röhre, wenn man nicht den mühseligen Import aus dem Ausland anstreben wollte. Jetzt ist LG mit seiner gram-Serie im deutschen Markt angekommen. Wie sich das Flaggschiff-Produkt, das trotz eines 17-Zoll-Displays gerade einmal 1.350 g auf die Waage bringt, in der Praxis schlägt, das klären wir in diesem Test... [weiterlesen]

Freitag, 07. August 2020: Phanteks Enthoo Pro 2 im Test: Verlockender Full-Tower mit Dual-System-Support

Das frisch vorgestellte Phanteks Enthoo Pro 2 ist ein großer und vielseitig nutzbarer Full-Tower, der sogar für den Dual-System-Betrieb vorbereitet ist. Vor allem aber lockt er mit einem Startpreis von unter 130 Euro. Ist das Enthoo Pro 2 damit das ideale Gehäuse für sparsame Käufer mit großen Plänen... [weiterlesen]