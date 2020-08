Seite 1: ASRock B550 Pro4 im Test - Einstiegsmodell für zu hohen Preis

Nun widmen wir uns auch einem ersten B550-Mainboard von ASRock, das eher als Einstiegsmodell dient und besonders den Geldbeutel etwas schonen soll. Genau aus diesem Grund sind die Pro4-Modelle plattform- und chipsatzunabhängig für viele Anwender interessant. Ob das ASRock B550 Pro4 ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis aufweist, wollen wir in diesem Test feststellen.

Egal, ob nun mit einem Intel- oder AMD-Chipsatz, ASRock bietet in der Regel stets ein Pro4-Mainboard an, das den idealen Einstieg in die jeweilige Plattform darstellen soll. Für einen geringeren Anschaffungspreis müssen jedoch auch Einschränkungen bei der technischen Ausstattung in Kauf genommen werden. Inwiefern dies auf das B550 Pro4 zutrifft, wird mit die interessanteste Frage sein, die wir klären werden. Ferner wird es spannend, wie performant sich die CPU-Spannungsversorgung zeigt.

Während die ATX-Platine selbst in Schwarz und Weiss gefärbt ist, sind die insgesamt drei Kühlkörper selbst in silber gefärbtem Aluminium gehalten. Generell ist die Optik selbstverständlich subjektiver Natur, uns jedoch sagt die Optik zumindest zu.

Die technischen Eigenschaften

Dies sind die Spezifikationen des ASRock B550 Pro4:

Die Daten des ASRock B550 Pro4 in der Übersicht Mainboard-Format ATX Hersteller und

Bezeichnung ASRock

B550 Pro4 CPU-Sockel AM4 (für Matisse) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

1x 8-Pin EPS12V

1x 4-Pin +12V Phasen/Spulen 10 (8x CPU, 2x RAM) Preis ab 138 Euro Webseite ASRock B550 Pro4

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz AMD B550 Chipsatz Speicherbänke und Typ 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 4.533 MHz Speicherausbau max. 128 GB RAM UDIMM, ECC-Support SLI / CrossFire 2-Way CrossFireX Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 4.0 x16 (elektrisch mit x16) über CPU

1x PCIe 3.0 x16 (elektrisch mit x4) über AMD B550

2x PCIe 3.0 x1 über AMD B550 PCI - Storage 6x SATA 6 GBit/s über AMD B550

1x M.2 mit PCIe 4.0 x4 über CPU (M-Key)

1x M.2 mit PCIe 3.0 x2 über AMD B550 (M-Key, shared) USB CPU:

4x USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s, Typ-A, 4x extern)



Chipsatz:

2x USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s, Typ-A/C, 2x extern)

2x USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s, Typ-A, 2x intern)

4x USB 2.0 (4x intern), über B550 Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1 (nur mit APU nutzbar!) WLAN / Bluetooth optional nachrüstbar (M.2 E-Key) Thunderbolt - LAN 1x Realtek RTL8111H Gigabit-LAN

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC1200 Codec

3x 3,5 mm Audio-Jacks

FAN- und

WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin CPU-WaKü-Header

4x 4-Pin Chassis-FAN/Water-Pump-Header LED-Beleuchtung I/O-Panel-Cover, Chipsatzkühler

2x 4-Pin RGB-Header

2x 3-Pin ARGB-Header

Onboard-Komfort Status-LEDs

Das mitgelieferte Zubehör

I/O-Blende

Mainboard-Handbuch und Treiber- und Software-DVD

zwei SATA-Kabel

ein M.2-Abstandshalter und drei Schrauben

Entsprechend kurz ist auch die Liste des Zubehörs. Einzig die I/O-Blende - die beim ASRock B550 Pro4 nicht vorinstalliert ist - dazu das Handbuch, der Support-Datenträger, zwei SATA-Kabel sowie drei M.2-Schrauben und ein M.2-Abstandshalter werden mitgeliefert.