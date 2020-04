KW15 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch am Ostersonntag werfen wir einen Blick zurück auf die vergangene Woche, während der auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online gegangen sind. Wir haben nicht nur dem AMD Ryzen 9 4900HS oder dem ASUS ROG Zephyrus G14 kräftig auf den Zahn gefühlt, sondern auch die Elgato Key Light Air, die Glorious Model D, den LG 38GL950G und das Corsair Dark Core RGB PRO SE auf Praxistauglichkeit überprüft. Das Remake von Final Fantasy VII haben wir ebenso angespielt, wie die Fractal Design Celsius+ S28 Prisma und den MSI Optix MAG272CQR getestet.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 03. April 2020: Elgato Key Light Air ausprobiert: Smarte LED-Beleuchtung für Streaming

Streamer wollen sich optimal in Szene setzen - und dabei soll Elgatos Key Light Air helfen. Die LED-Beleuchtung lässt sich unkompliziert direkt am Arbeits- bzw. Gaming-Platz aufstellen. Und Helligkeit und Farbtemperatur der smarten LED-Lampen können einfach per App gesteuert werden... [weiterlesen]

Samstag, 04. April 2020: Glorious Model D im Test - Ergonomisches Leichtgewicht

Wir hatten nun bereits diverse Mäuse in der neuen Leichtbauweise bei uns in der Redaktion, und da darf ein Model aus dem Hause Glorious PC Gaming Race natürlich nicht fehlen. Mit dem uns vorliegenden "Model D" haben wir das ergonomische Modell vorliegen, das im Test beweisen muss, ob es sich gegen die starke Leichtbau-Konkurrenz beweisen kann... [weiterlesen]

Sonntag, 05. April 2020: LG 38GL950G im Test: Mit Nano-IPS und 175 Hz

Der LG 38GL950G-B aus der UltraGear-Serie soll eine große Bilddiagonale mit einer erstklassigen Farbgebung Dank der Nano-IPS-Technik und blitzschnellen Reaktionszeiten kombinieren. Ob es bei dem 38-Zöller dabei zu den gleichen Darstellungsproblemen im Overdrive kommt, die wir bei seinem kleinen 27-Zoll-Schwestermodell beobachten konnte, klären wir im Test... [weiterlesen]

Montag, 06. April 2020: Die Rückkehr einer Legende: Final Fantasy VII Remake angespielt

Nachdem die japanische Spieleschmiede Square Enix im Jahr 2015 erstmals ein Remake des Rollenspielklassikers Final Fantasy VII aus dem Jahr 1997 angekündigt hat, ist das Warten nun endlich vorbei. Die Japaner veröffentlichen die Abenteuer des Söldners Cloud Strife nicht nur in einer aufgehübschten Variante, auch am Gameplay wurden weitreichende Änderungen vorgenommen. Dies hat Hardwareluxx zum Anlass genommen, nach über 23 Jahren wieder in die Stadt Midgar zurückzukehren, um in den Kampf gegen den skrupellosen Megakonzern Shinra und Sephiroth zu ziehen... [weiterlesen]

Dienstag, 07. April 2020: Corsair Dark Core RGB PRO SE im Kurztest: Drahtlos-Maus wird aufgerüstet

Corsair bringt den Nachfolger seiner Drahtlos-Maus auf den Markt - und die Dark Core RGB PRO SE wurde an etlichen Stellen verbessert. Slipstream Wireless-Technologie, 18.000-DPI-Sensor, eine Pollingrate von 2.000 Hz und eine Reihe weiterer Verbesserungen sollen sie zur attraktiven Wahl für die Spieler machen, die das Mauskabel loswerden wollen... [weiterlesen]

Mittwoch, 08. April 2020: Fractal Design Celsius+ S28 Prisma: Die bunteste AiO-Kühlung aus Schweden

Skandinavisches Understatement? Das war gestern. Mit der Celsius+ Prisma-Serie bringt Fractal Design seine bisher auffälligsten AiO-Kühlungen auf den Markt. Adressierbare RGB-LEDs setzen sowohl Lüfter als auch Pumpendeckel in Szene. Und mit der Celsius+ S28 Prisma gibt es gleich eine weitere Premiere - die erste AiO-Kühlung mit 280-mm-Radiator von Fractal Design... [weiterlesen]

Donnerstag, 09. April 2020: MSI Optix MAG272CQR im Test: Gutes Gaming-Display mit 165 Hz

Der MSI Optix MAG272CQR ist das neueste 27-Zoll-Gaming-Display aus dem Hause der Taiwaner. Dabei soll der Neuzugang mit einer erstklassigen Gaming-Bildqualität aufwarten können, aber auch darüber hinaus mit einer durchdachten Ausstattung punkten. Wie gut sich das 165 Hz schnelle Curved-Display in der Praxis verkauft, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 09. April 2020: AMD Ryzen 9 4900HS im Vergleichstest: Intel muss sich abermals warm anziehen

Als AMD zu Beginn des Jahres im Rahmen der Consumer Electronics Show seine neuen Ryzen-Mobile-4000-Prozessoren ankündigte und Mitte März weitere Eckdaten und Details veröffentlichte, konnte man davon ausgehen, dass nach den schlagfertigen Angriffen im Desktop- und HEDT-Segment sowie im Servermarkt Intel auch auf dem mobilen Sektor wieder einen starken Konkurrenten zur Seite gestellt bekommen würde. Mit dem ASUS ROG Zephyrus G14 konnten wir nun ein erstes Notebook mit AMDs Renoir-CPU ausführlich auf den Prüfstand stellen. Wie sich der AMD Ryzen 9 4900HS gegen verschiedene Intel-Modelle in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Freitag, 10. April 2020: Kompakt und schnell: ASUS ROG Zephyrus G14 mit AMD Ryzen 9 4900HS im Test

Das ASUS ROG Zephyrus G14 ist nicht nur eines der ersten Gaming-Notebooks, das auf den neuen AMD Ryzen 9 4900HS zurückgreift, sondern bietet obendrein zahlreiche weitere Besonderheiten, wie beispielsweise eine zusätzliche GeForce-Grafikkarte des eigentlichen AMD-Konkurrenten NVIDIA, eine für den Gaming-Markt eher untypische Bildschirm-Diagonale und ein kompaktes und vor allem schlichtes Gehäuse ohne viel Schnickschnack. Wie sich das rund 2.300 Euro Flaggschiff der Zephyrus-G14-Familie in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Samstag, 11. April 2020: Lachgaseinspritzung und qualmende Reifen: Need for Speed Heat angespielt

Mit Need for Speed Heat veröffentlicht der Publisher Electronic Arts den 25ten Teil der Autorennspiel-Serie. Seit dem ersten Teil der Serie "The Need for Speed" aus dem Jahre 1994 hat sich in gut 25 Jahren allerdings einiges geändert. Die Erwartungen waren groß, nicht zuletzt wurde die neueste Ausgabe des Franchises als inoffizieller Nachfolger von "NFS Underground 2" gehandelt. Aus diesem Grund hat sich Hardwareluxx hinter das Steuer gesetzt und die offene Welt von Palm City in diesem Angespielt näher unter die Lupe genommen... [weiterlesen]