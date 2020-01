Ryzen-4000-Serie: AMD stellt Renoir mit Zen 2 und Vega-Grafik vor

Wie erwartet hat AMD auf der Keynote der CES seine dritte Generation der mobilen Ryzen-Prozessoren vorgestellt. Diese werden als Ryzen-4000-Serie in den Markt eingeführt werden und stellen wie im vergangenen Jahr die ersten Modelle einer neuen Serie dar, wenngleich sie technisch auf dem Stand der Ryzen-Desktop-Vorgänger sind.

Die neuen Ryzen-Mobilen-Prozessoren bieten bis zu acht Kerne und können dank SMT 16 Threads verarbeiten. Die CPU-Kerne basieren auf der aktuellen Zen-2-Architektur. Als eines der ersten Modelle präsentiert AMD den Ryzen 7 4800U mit einem Basistakt von 1,8 GHz. Per Turbo sollen bis zu 4,2 GHz erreicht werden. Zu den acht CPU-Kernen kommen acht CUs und demnach 512 Shadereinheiten, die auf der Vega-Architektur basieren. Die Thermal Design Power des Ryzen 7 4800U gibt AMD mit 15 W an.

Hinsichtlich der Leistung vergleich AMD den Ryzen 7 4800U mit einem Intel Core i7-1065G7, also dem Ice-Lake-Flaggschiff. Dieser bietet allerdings nur vier Kerne, so dass er in Multi-Threaded-Anwendungen erwartungsgemäß kaum eine Chance hat. In Single-Threaded-Anwendungen sieht sich AMD nun auf Augenhöhe mit Intel. Die Grafikleistung soll um 28 % höher sein.

Neben dem Ryzen 7 4800U wird es auch noch weitere Modelle geben.

Ryzen 4000 Mobile Modell Kerne/Threads Basis/Boost Grafik TDP Ryzen 7 4800U 8 / 16 1,8 / 4,2 GHz Vega 8 15 W Ryzen 7 4700U 8 / 8 2,0 / 4,1 GHz Vega 7 15 W Ryzen 5 4600U 6 / 12 2,1 / 4,0 GHz Vega 6 15 W Ryzen 5 4500U 6 / 6 2,3 / 4,0 GHz Vega 6 15 W Ryzen 3 4300U 4 / 4 2,7 / 3,7 GHz Vega 5 15 W

Das zweite Modell ist der Ryzen 7 4800H, der mit einer TDP von 45 W konfiguriert werden kann. Auch er bietet acht Kerne und 16 Threads. Der Basistakt ist mit 2,9 GHz deutlich höher als beim Ryzen 7 4800U, der Turbotakt mit 4,2 GHz allerdings identisch. AMD nennt keinerlei integrierte Grafikeinheiten für den Ryzen 7 4800H.

Der Ryzen 7 4800H soll deutlich schneller als der bislang schnellste Intel-Notebookprozessor sein. Den Core i7-9750H mit sechs Kernen wird ebenso abgehängt wie das Desktop-Modell Core i7-9700K. AMD zieht für diesen Vergleich den Physics-Test des 3DMark heran.

Mittels Smart Shift will AMD die Leistung der entsprechend ausgestatteten Notebooks weiter erhöhen. Liegt die Hauptlast auf der GPU, wird dieser eine höhere TDP gewährt. Wird der Prozessor gefordert, kann sich dieser etwas mehr Leistung genehmigen.

Auch in der H-Serie gibt es weitere Modelle. Ein Ryzen 7 4800HS ist ein besser selektierter Ryzen 7 4800H, der mit 35 W auskommt und für sechs Monate exklusiv von ASUS verwendet werden darf.

Ryzen 4000 Mobile Modell Kerne/Threads Basis/Boost Grafik TDP Ryzen 7 4800HS 8 / 16 2,9 / 4,2 GHz Vega 7 45 W Ryzen 7 4800H 8 / 16 - / 4,2 GHz Vega 7 35 W Ryzen 5 4600H 6 / 12 3,0 / 4,0 GHz Vega 6 45 W

Alle mobile Ryzen-Prozessoren der 4000-Serie unterstützen DDR4-3200 oder LPDDR4-4266. Allerdings bieten sie keine Unterstützung für PCI-Express 4.0 und verwenden stattdessen den Vorgänger-Standard.

Die ersten Notebooks mit Ryzen 7 4800U sollen im ersten Quartal 2020 auf den Markt kommen. Derzeit sollen etwa 100 unterschiedliche Modelle mit der mobilen Ryzen-4000-Serie auf den Markt kommen. Solche mit Ryzen 7 4800H werden im zweiten Quartal folgen.