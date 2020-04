Seite 1: MSI Optix MAG272CQR im Test: Gutes Gaming-Display mit 165 Hz

Der MSI Optix MAG272CQR ist das neueste 27-Zoll-Gaming-Display aus dem Hause der Taiwaner. Dabei soll der Neuzugang mit einer erstklassigen Gaming-Bildqualität aufwarten können, aber auch darüber hinaus mit einer durchdachten Ausstattung punkten. Wie gut sich das 165 Hz schnelle Curved-Display in der Praxis verkauft, klären wir in unserem Test.

Es müssen nicht immer Gaming-Monitore sein, die vierstellig zu Buche schlagen, oder zumindest im gehobenen dreistelligen Preisbereich angesiedelt sind. Das möchte unter anderem der MAG272CQR aus der Optix-Reihe von MSI beweisen. Wie der Name schon vermuten lässt, kommt ein Panel im 27 Zoll-Format zum Einsatz. Das eingesetzte VA-Modell verfügt über eine Auflösung von 2.560 x 1.440 Bildpunkten, also das 16:9-Format und ist mit einem Radius von 1.500 m recht stark gekrümmt. Ob das wirklich für eine gesteigerte Immersion sorgen kann, klären wir im weiteren Verlauf des Tests.

Darüber hinaus wird eine maximale Wiederholfrequenz von 165 Hz geboten, während störende Tearing-Effekte von der Free-Sync-Technik in Schach gehalten werden. Eine RGB-Beleuchtung, wenn auch in abgespeckter Form, fehlt genau so wenig, wie eine durchdachte Software-Lösung.

Damit hinterlässt der MSI Optik MAG272CQR auf dem Papier den Eindruck eines durchdachten und runden Pakets, für das aktuell ein Preis von 400 Euro aufgerufen wird. Ob es versteckte Stolpersteine gibt, klärt unser Test.

Spezifikationen des MSI Optix MAG272CQR in der Übersicht Straßenpreis: ca. 400 Euro Garantie: 24 Monate Homepage: www.msi-computer.de Diagonale: 27 Zoll Krümmung 1.500 mm Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: VA-Panel Look up Table: 10 bit (8 Bit + FRC) Glare-Optik: nein Auflösung: 2.560 x 1.440 Pixel Kontrastwert: 3.000:1 Helligkeit: max. 300 cd/m² Reaktionszeit: 1 ms (MPRT) Wiederholfrequenz: 165 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort

2x HDMI

1x USB Typ C

3x USB 3.0 (1up, 2 down) HDCP: ja Gewicht: 5,9 kg Abmessungen (B x H x T): 611,5 x 575,5x 230,2 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 130 mm

Neigung: -5° - 20° Kensington-Lock: nein Wandmontage: 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: Intern Sonstiges: Gaming-OSD, Headset-Halter, RGB-Beleuchtung