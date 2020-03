KW11 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der letzten Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche Artikel online. Wir haben nicht den Microsoft Surface Laptop 3 oder den Arctic Freezer 7 X auf den Prüfstand gestellt, sondern auch den Nerdytec Couchmaster Cybot, den Alienware AW2720HF, die Enermax AquaFusion Black 360 und den neuen Killer-Netzwerkchip auf seine Praxistauglichkeit hin überprüft. Drei Boardpartnermodelle der AMD Radeon RX 5600 XT von ASRock, Gigabyte und MSI haben wir ebenso auf den Prüfstand gestellt, wie das Synology DS220j und die Toshiba PC P300.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 05. März 2020: Arctic Freezer 7 X im Test: Ein günstiger Mini-Tower-Kühler

Der neue Arctic Freezer 7 X soll in die Fußstapfen des Freezer 7 Pro treten und mit einem noch besseren Preis-Leistungs-Verhältnis auftrumpfen. Der kompakte Tower-Kühler mit 92-mm-Lüfter wird schon für unter 20 Euro angeboten... [weiterlesen]

Freitag, 06. März 2020: Microsoft Surface Laptop 3 im Test: Ein edler Minimalist bei Optik und Anschlüssen

Bei der neuesten Generation seines Surface Laptop hat Microsoft an vielen Stellen geschraubt und mehr als nur simple Produktpflege betrieben, innerhalb der die Hersteller von Zeit zu Zeit lediglich die Hardware auf den neusten Stand bringen. So verbaut man ab sofort auch Ryzen-Prozessoren aus dem Hause AMD und hat das Gehäuse komplett überarbeitet, behält jedoch die edle und schlichte Optik des mobilen Alltagsbegleiters bei. Dieser Minimalismus zeigt sich jedoch auch an anderer Stelle, wie unser Test des Microsoft Surface Laptop 3 zeigt... [weiterlesen]

Samstag, 07. März 2020: Nerdytec Couchmaster Cybot im Test: Lapdesk im Camouflage-Look

Der Trend zum Gamingzimmer mit Schreibtisch, Couch und allem Drum und Dran wird immer größer, und dann ist es doch auch naheliegend, dass man auch mal auf dem Sofa sitzen will um zu spielen. Besonders dann, wenn an den Fernseher auch ein PC angeschlossen wurde oder man einen Gaminglaptop besitzt. Jetzt kann man entweder Maus und Tastatur oder auch das Notebook auf den Tisch legen oder man verwendet einen Lapdesk... [weiterlesen]

Sontag, 08. März 2020: Alienware AW2720HF im Test: Schnelles IPS-Display mit auffälliger Optik

War High-Speed-Gaming über einen langen Zeitraum den TN-Geräten vorbehalten, versuchen zusehends IPS-Modelle mit einer Wiederholfrequenz von 240 Hz in diesem Segment Fuß zu fassen. Das günstigste Modell ist aktuell der Alienware AW2720HF. Wie gut sich der schicke 27-Zöller in der Praxis behaupten kann, klären wir in diesem Test... [weiterlesen]

Montag, 09. März 2020: Enermax AquaFusion Black 360 und AquaFusion White 240 im Doppeltest

Die Enermax AquaFusion-Reihe lässt dem Nutzer nicht nur die Wahl zwischen verschiedenen Radiatorgrößen, sondern auch zwischen schwarzen und weißen Farbvarianten. Im Doppeltest nehmen wir uns deshalb sowohl die AquaFusion White 240 als auch die besonders leistungsstarke AquaFusion Black 360 vor. Eine auffällige A-RGB-Beleuchtung ist dabei für alle Modelle selbstverständlich... [weiterlesen]

Mittwoch, 11. März 2020: Drei Radeon RX 5600 XT von ASRock, Gigabyte und MSI im Test

Mit der Radeon RX 5600 XT präsentierte AMD eine weitere Navi-Karte, die sich vor allem an 1080p-Spieler richtet, aber mehr bietet, als die Radeon RX 5500 XT, die ebenfalls in der Mittelklasse angesiedelt wird. RDNA-Architektur, 6 GB an GDDR6 und ein Startpreis von unter 300 Euro sollen die Serie auszeichnen. Zum Start der Radeon RX 5600 XT schauten wir uns zwei Modelle von ASUS und Sapphire an. Heute folgen drei weitere von ASRock, Gigabyte und MSI, sodass wir eine bessere Übersicht über den Markt erhalten... [weiterlesen]

Donnerstag, 12. März 2020: Synology DS220j im Test: Quad-Core im Einsteigersegment

Die Firma Synology bietet mit der aktuell vorgestellten Diskstation DS220j ein 2-Bay-NAS im Einsteigersegment an, das rein äußerlich wie die Vorgängerversionen aussieht, aber im Inneren mit mehreren Neuerungen aufwarten kann. Wie sich der aktuell günstigste Einstieg in die Synology-Welt mit der j-Serie gestaltet, wollen wir uns in diesem Test einmal näher anschauen... [weiterlesen]

Freitag, 13. März 2020: Killer Wi-Fi 6 AX1650 im XMG Pro 17 im Test

Inzwischen haben wir in WLAN-Netzwerken zumindest theoretische Datenübertragungsraten erreicht, die weit über ein Gigabit pro Sekunde hinausgehen. Ob solch hohe Datenübertragungsraten immer Sinn machen, sei einmal dahingestellt und dennoch gibt es natürlich Netzwerk-Hardware, welche noch viel mehr verspricht. Wir haben uns in diesem Zuge die WLAN-Netzwerkkarte Killer Wi-Fi 6 AX1650 in einem XMG Pro 17 angeschaut... [weiterlesen]

Samstag, 14. März 2020: Toshiba PC P300 mit 6 TB im Test: sparsame Desktop-HDD mit SMR

Mit der Toshiba P300 4 TB und 6 TB aktualisiert Toshiba seine P300-Reihe für den Einsatz in Desktop-PCs und verwendet nun SMR als Aufnahmemethode, wie wir feststellen konnten. Beide Modelle werden mit äußerst geringer elektrischer Leistungsaufnahme beworben und wir werden uns anhand des 6-TB-Modells ansehen, ob die Angaben zutreffen... [weiterlesen]