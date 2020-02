KW08 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der letzten Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur die Western Digital WD_Black P50 mit 2 TB ausführlich auf den Prüfstand gestellt oder das neue Call of Duty angespielt, sondern auch das Antec P82 Flow, das Silicon Power P34A60 und das Fractal Design Define 7 sowie Define 7 XL getestet. Außerdem haben wir vier Comet-Lake-Kerne gegen vier Ice-Lake-Kerne antreten lassen und die Performance von PCI Express 4.0 mit der von PCIe 3.0 verglichen. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blick den Corsair T3 Rush auf seine Praxistauglichkeit.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 14. Februar 2020: Externe SSD mit USB 3.2 Gen2x2: Western Digital WD_Black P50 2 TB im Test

Für Anwender mit hohen Anforderungen bietet Western Digital die WD_Black-Laufwerksserie an, aus der wir uns die externe SSD P50 Game Drive mit 2-TB-Speicherkapazität mit offizieller USB-3.2-Gen2x2-Unterstützung geschnappt haben. Ob wir Daten wirklich mit bis zu 20 GBit/s verschieben können, klären wir in diesem Test... [weiterlesen]

Samstag, 15. Februar 2020: Call of Duty: Modern Warfare angespielt

Mit dem neusten Teil der Call-of-Duty-Reihe beabsichtigte die Spieleschmiede Infinity Ward wieder zu den Wurzeln der Reihe zurückzukehren und führte den in Black Ops 4 schmerzlich vermissten Story-Modus wieder ein. Dieser sorgte bereits im Vorfeld für reichlich Gesprächsbedarf. Allerdings war die Ursache hierfür keineswegs auf technische Innovationen zurückzuführen, sondern auf die Story des neuen Call of Duty: Modern Warfare. Diese ist nichts für sensible Menschen... [weiterlesen]

Sonntag, 16. Februar 2020: Bessere Grafikqualität: DLSS wird weiter optimiert

Bereits mehrfach haben wir uns mit dem Thema Deep Learning Super Sampling oder kurz DLSS beschäftigt. Anfänglich gab es noch große Defizite in der Bildqualität, die vor allem in Battlefield V auffällig waren. Auch in Metro: Exodus und Anthem oder Shadow of the Tomb Raider waren noch Probleme in der Darstellungsqualität erkennbar, was auch Titel wie Anthem betraf. Erst mit Control konnten wesentliche Verbesserungen festgestellt werden... [weiterlesen]

Montag, 17. Februar 2020: Antec P82 Flow im Test: Dezentes Gehäuse mit Flow

Antecs P82 Flow fällt vor allem durch zwei Dinge auf: Sein modern-minimalistisches Design und eine ungewöhnliche Lüfterbestückung. Der Midi-Tower wird mit gleich vier 140-mm-Lüftern ausgeliefert. Im Test klären wir deshalb vor allem, ob dieses Lüfterquartett wirklich zu einer hervorragenden Kühlleistung führt... [weiterlesen]



Dienstag, 18. Februar 2020: Silicon Power P34A60 im Test: Besser lesend als schreibend

Nicht erst mit Erscheinen von PCI Express in der aktuell vierten Generation hat sich die theoretische Bandbreite für Massenspeicher in einen Bereich geschoben, der für den normalen Heimanwender selten bis nie zu erreichen ist. Daher kämpfen die Hersteller zunehmend vor allem um den preisbewussten Käufer, der zwar das Leistungsplus einer NVMe-SSD zu schätzen weiß, allerdings vor allem ein gutes Preisleistungsverhältnis sucht. Genau in diesen Bereich möchte auch Silicon Power mit der neuen P34A60 vordringen. Wie gut das gelingt, prüfen wir in unserem Testparcours... [weiterlesen]

Mittwoch, 19. Februar 2020: Vier Comet- gegen vier Ice-Lake-Kerne: Acer Aspire 5 mit Core i5-10210U im Test

Zuletzt haben wir uns die Leistung eines Core i7-1065G7 auf Basis der Ice-Lake-Generation im Vergleich zu einem Core i7-10710U auf Basis von Comet Lake angeschaut. Vier gegen sechs Kerne, 10 vs. 14 nm – so lässt sich dieser Vergleich kurz und knapp auf wenige Punkte zusammenbringen. Doch gerade die unterschiedliche Anzahl an Kernen macht einen Vergleich nicht ganz einfach. Heute schauen wir uns den Core i5-10210U im Acer Aspire 5 an. Dieser bietet vier Kerne der Comet-Lake-Generation und ermöglicht damit einen weiteren praxisbezogenen Vergleich... [weiterlesen]

Donnerstag, 20. Februar 2020: Fractal Design Define 7 und Define 7 XL im Test: Die glorreichen Sieben?

Fractal Design hat sein Erfolgsmodell Define einmal mehr weiter entwickelt - und bringt jetzt bereits die siebte Generation auf den Markt. Im Doppeltest klären wir, ob die siebte Generation einmal mehr Maßstäbe setzen kann und worin sich Standard- und XL-Modell voneinander unterscheiden... [weiterlesen]

Freitag, 21. Februar 2020: Corsair T3 Rush ausprobiert: Atmungsaktiv dank Mikrofaser-Oberfläche

Gaming-Möbel stehen noch immer hoch im Kurs. Mit dem Corsair T3 Rush möchte der amerikanische Allrounder weiter seine Marktanteile bei den Gaming-Chairs sichern. Interessant ist insbesondere der Blick auf das verwendete Material, denn dieses soll recht atmungsaktiv sein. Wir machen die Sitzprobe... [weiterlesen]

Freitag, 21. Februar 2020: Bandbreiten-Test: Was der Umstieg auf PCIe 4.0 bringt

Gegenüber dem 3.0-Standard verdoppelt PCI Express 4.0 die maximal mögliche Bandbreite auf bis zu 32 GB/s. Aktuell kann der neue Standard jedoch nur in Verbindung mit einem Ryzen-Prozessor auf Zen-2-Basis sowie einer Navi-Grafikkarte und einem X570-Mainboard genutzt werden – wenn man von den SSDs einmal absieht. Aber auch die neue Threadripper-Plattform unterstützen den Standard. Der Frage, ob sich bei Grafikkarten zwischen den beiden Standards tatsächlich Leistungsunterschiede ergeben, gehen wir nun auf den Grund. Vor allem bei der AMD Radeon RX 5500 XT gibt es eine kleine Überraschung.... [weiterlesen]