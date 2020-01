KW02 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der ersten Messe des Jahres gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Über drei Tage hinweg haben wir auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas 18 Videos produziert, die die Neuheiten der Hersteller zeigen. Aber auch das MSI Prestige 15, die Trust GXT 900 Kudos, die PNY Pro Elite USB oder den Samsung S32R750 haben wir zwischen den Jahren getestet. Das Asustor AS5304T und ein Bauvorschlag für einen Mini-ITX-Rechner standen in dieser Woche ebenfalls auf dem Plan.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 26. Dezember 2019: MSI Prestige 15 im Test: Mit Comet Lake U und Max-Q zum Kreativ-Liebling

Das MSI Prestige 15 kombiniert einen Ultrabook-Prozessor der Comet-Lake-Generation mit einer Turing-Grafikkarte der Max-Q-Reihe und macht so Jagd auf die anspruchsvollen Content-Ersteller, die auch von unterwegs aus auf eine hohe Rechenleistung zugreifen wollen. Dazu kommen eine schnelle NVMe-SSD, massig Arbeitsspeicher und ein hochauflösendes IPS-Panel mit besonders schmalen Bildschirmrändern sowie natürlich ein schickes und edles Metallgehäuse. Wie sich das MSI Prestige 15 A10SC in der Vollausstattung schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Montag, 30. Dezember 2019: Trust GXT 900 Kudos im Test: solide Performance trifft leichte Schwächen

Im Sommer auf der Gamescom in Köln wurde der neue Top-Nager aus dem Hause Trust der Öffentlichkeit präsentiert. Die GXT 900 Kudos ist das neue Flaggschiff aus dem Hause Trust und soll als Topmodell den Bereich der Gamingmäuse anführen. Was das neue Top-Modell auf dem Kasten hat und ob es uns überzeugen kann, klären wir in unserem Testbericht... [weiterlesen]

Dienstag, 31. Dezember 2019: PNY Pro Elite USB im Test: Eine SSD für unterwegs

Spätestens mit dem Aufkommen von USB 3.1 wurden neben bewährten externen Festplatten auch externe SSDs attraktiver. Die Vorteile dabei sind offensichtlich: Neben höheren Transferraten und kleineren Latenzen können Stoßfestigkeit und ein geringer Energiebedarf für Anwender, die viel unterwegs sind, lohnenswert sein. PNY bietet daher seit einiger Zeit eine Reihe von handlichen, aber schnellen SSDs an, von denen wir uns die Pro Elite genauer anschauen wollen... [weiterlesen]

Donnerstag, 02. Januar 2020: Samsung S32R750 im Test: Räumt The Space den Schreibtisch auf?

An der grundlegenden Konzeption von Monitorgehäusen hat sich schon seit längerem nichts geändert. Samsung versucht mit der The-Space-Reihe hingegen einen ergonomischen und integrativen Neuanfang, der in unserem Test des 32 Zoll großen S32R750 durchaus überzeugen kann, aber auch mit einem Nachteil zu kämpfen hat... [weiterlesen]

Freitag, 03. Januar 2020: Asustor AS5304T im Test: Das perfekte Multimedia-NAS?

Wir haben mit dem ASUSTOR Nimbustor 4 AS5304T ein aktuelles 4-Bay-NAS im Test, welches mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und einem schnellen Intel Quad-Core-Prozessor auftrumpfen möchte. Die weitere Hardware-Ausstattung mit 4 GB an DDR4-Arbeitsspeicher, zwei 2,5GbE-Schnittstellen und HDMI 2.0a kann sich ebenso sehen lassen wie die Software-Funktionen. Ob das AS5304T dem Ruf nach dem perfekten Multimedia-NAS gerecht wird, wollen wir uns einmal näher anschauen... [weiterlesen]

Sonntag, 05. Januar 2020: Bauvorschlag: Mini-ITX Gaming - Viel Power auf kleinem Raum

In unseren kürzlich veröffentlichten Buyer's Guides haben wir bereits drei mögliche Konfigurationen von 800 - 2.300 Euro vorgestellt. Alle diese Systeme basieren auf soliden Komponenten und durch die angegebenen Alternativen gibt es viele Varianten, doch gibt es einen Bereich, der nicht abgedeckt wurde. Dadurch dass diese Systeme auf Basis von ATX-Mainboards gebaut wurden, wird auch immer ein entsprechend großes Gehäuse benötigt. Diesen Platz hat aber nicht jeder zur Verfügung, weshalb wir uns noch einmal an die Arbeit gemacht haben und ein Mini-ITX-System auf die Beine gestellt haben... [weiterlesen]

Mittwoch, 08. Januar 2020: Tag 1: Unsere CES-Videos in der Übersicht

Der Tag der größten Pressekonferenzen sowie der erste echte Messetag sind vorbei. Neben zahlreichen Terminen der Redakteure haben wir einigen Herstellern auch mit der Videokamera einen Besuch abgestattet.

Zeit um unsere Videos von Tag eins einmal in einer Übersicht aufzulisten... [weiterlesen]

Donnerstag, 09. Januar 2020: Tag 2: Unsere CES-Videos in der Übersicht

Auch am zweiten Tag haben wir einigen Herstellern einen Besuch mit der Kamera abgestattet. Dieses mal waren dies Lian Li, Patriot, Netgear, Alphacool und be quiet!. Zu sehen gab es neue Produkte aus allen Bereichen: (Wasser)kühler, Gehäuse, SSDs, WLAN-Router, Netzteile und vieles mehr. Ein Blick in unseren Newsbereich lohnt sich natürlich auch, denn hier haben wir die Neuigkeiten aufgeführt, die nicht auf Video festhalten wurden, die je nach Interesse aber ebenso sehenswert sind... [weiterlesen]

Freitag, 10. Januar 2020: Tag 3: Unsere CES-Videos in der Übersicht

Heute endet die CES und auch wenn wir noch ein paar Termine haben, alle Videos sind abgedreht und über unseren Youtube-Kanal erreichbar. Zum Abschluss der Woche haben wir uns die Neuheiten bei EK Water Blocks, InWin, Phanteks und Cherry angeschaut... [weiterlesen]

Freitag, 10. Januar 2020: Samsung The Space und der Arbeitsplatz der Zukunft [Anzeige]

Mit The Space gestaltet Samsung den Arbeitsplatz der Zukunft: Der Monitor verbindet hochwertiges Design und neueste Technik mit einer flexiblen sowie ergonomischen Arbeitsplatznutzung. Davon profitieren Kreativ-Profis, Studenten, Home-Office-Anwender und alle anderen User, deren Schreibtisch mehr ist als eine bloße Ablagefläche... [weiterlesen]