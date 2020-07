Seite 1: MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI im Test - USB 3.2 Gen2x2 in der Mittelklasse

In diesem Test werden wir uns dem MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI widmen, das MSI für die Mittelklasse konzipiert hat und Teil der MSI-Performance-Gaming-Serie ist. Zwar wird es natürlich Unterschiede und Abstriche im Vergleich zum bereits getesteten MSI MEG Z490 ACE geben. Wir werden festhalten, ob die Unterschiede sehr groß ausfallen.

Das MSI MEG Z490 ACE hat alleine aufgrund der umfangreichen CPU-Spannungsversorgung und dem zahlreichen Onboard-Komfort inm unserem Test überzeugenkönnen. Dass in diesen Bereichen das MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI nicht ganz mithalten kann, ist bereits von vornherein logisch. Dennoch wird in der Mittelklasse auch einiges erwartet, sodass wir nun unsere Blicke auf das MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI werfen werden. Eines der Hauptfeatures ist in Verbindung mit einem geringeren Anschaffungspreis eine zunächst auf dem Papier dennoch gute CPU-Spannungsversorgung und auch eine USB-3.2-Gen2x2-Schnittstelle mit 20 GBit/s Datendurchsatz, die gerade in der Mittelklasse nicht selbstverständlich ist.

MSIs MPG Z490 GAMING EDGE WIFI wurde im ATX-Format gefertigt und das PCB selbst ist schwarz. Doch wurden noch hellgraue Farbakzente hinterlassen sowie den MSI-Gaming-Drachen auf dem I/O-Panel-Cover.

Die technischen Eigenschaften

Dies sind die technischen Daten:

Die Daten des MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI in der Übersicht Mainboard-Format ATX Hersteller und

Bezeichnung MSI

MPG Z490 GAMING EDGE WIFI CPU-Sockel LGA1200 (für Comet Lake-S) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

1x 8-Pin EPS12V

1x 4-Pin +12V Phasen/Spulen 15 (14x CPU, 1x RAM) Preis ab 193 Euro Webseite MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz Intel Z490 Express Chipsatz Speicherbänke und Typ 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 4.800 MHz Speicherausbau max. 128 GB RAM UDIMM Non-ECC SLI / CrossFire CrossFireX (2-Way) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 3.0 x16 (elektrisch mit x16) über CPU

1x PCIe 3.0 x16 (elektrisch mit x4) über Intel Z490

2x PCIe 3.0 x1 über Intel Z490 PCI - Storage 6x SATA 6 GBit/s über Intel Z490

2x M.2 mit PCIe 3.0 x4 über Intel Z490 (M-Key, 32 GBit/s)

1x M.2 mit PCIe 3.0 x1 über Intel Z490 (E-Key, belegt) USB 1x USB 3.2 Gen2x2 (20 GBit/s, 1x extern) über ASMedia ASM3241

1x USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s, 1x extern) über Intel Z490

7x USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s, 4x extern, 3x intern) über Intel Z490

6x USB 2.0 (2x extern, 4x intern) über Intel Z490 Grafikschnittstellen 1x HDMI 1.4b

1x DisplayPort 1.2 WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX201 CNVio, Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.1 Thunderbolt - LAN 1x Realtek RTL8125B-CG 2,5-GBit/s-LAN Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC1200 Codec

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink FAN- und

WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin Water-Pump-Header

6x 4-Pin System-FAN-Header LED-Beleuchtung Chipsatzkühler

2x 4-Pin RGB-Header

2x 3-Pin ARGB-Header Onboard-Komfort Status-LEDs, LED-Switch

Das mitgelieferte Zubehör

Mainboard-Handbuch

Treiber- und Software-DVD

Quick-Installation-Guide

zwei SATA-Kabel

zwei WLAN-Antennen

MSI-Gehäusesticker

Infokarte zur Produktregistrierung

MSI-Produkteheftchen

Gehäuse-Schrauben-Anleitung

SATA-Kabel-Sticker

Nicht nur das Mainboard, sondern auch etwas Zubehör liegt dem MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI bei. Das Mainboard-Handbuch, der Support-Datenträger (DVD) sowie ein Quick-Start-Guide und auch zwei SATA-Kabel werden mitgeliefert. Auch fehlen die beiden WLAN-Antennen natürlich nicht und für das Gehäuse liegt ein MSI-Sticker bei. Für die Produktregistrierung gibt es eine kleine Infokarte und ein kleines Heft macht auf weitere MSI-Produkte aufmerksam.