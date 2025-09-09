Werbung

Eine individuell gestaltbare AiO-Kühlung ohne Display - die möchte be quiet! mit der Pure Loop 3 LX anbieten. Dafür nutzt man nicht einfach nur A-RGB-LEDs an Pumpendeckel und Lüftern, sondern vor allem auch eine ganze Reihe an austauschbaren, unterschiedlich designten Folien. Die sorgen dafür, dass sich der Look des Pumpendeckels abwechslungsreich gestalten lässt.

Die Pure Loop-Serie soll bei be quiet! mit einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. 2022 bzw. 2023 haben wir die Pure Loop 2 360mm und die beleuchtete Pure Loop 2 FX 360mm getestet, in diesem Jahr kommt nun eine neue Generation auf den Markt. Dabei unterteilt be quiet! in die reguläre, schlicht gestaltete und unbeleuchtete Pure Loop 3 für Puristen und in die Pure Loop 3 LX für Nutzer, die es bunt und invididuell mögen.

Aus Preisgründen gibt es keine Displayoption. Auf dem Pumpendeckel der Pure Loop 3 LX wird aber trotzdem für Abwechslung gesorgt: be quiet! legt eine Reihe von ganz unterschiedlich gestalteten Folien bei, die von der A-RGB-Beleuchtung im Pumpendeckel illuminiert werden. Die Pure Loop 3 gibt es mit 240-, 280- und 360-mm-Radiator, bei der Pure Loop 3 LX hat man die Wahl zwischen 240- und 360-mm-Radiator. Alle Modelle gibt es zumindest vorerst nur in Schwarz. Wir haben zum Test die Pure Loop 3 LX 360mm erhalten, auf der be quiet! drei Light Wings PWM high-speed 120mm einsetzt. Für die unbeleuchteten Pure Loop 3-Modelle wird hingegen auf Pure Wings 3 PWM high-speed zurückgegriffen.

Zum Zeitpunkt der Testveröffentlichung sollen alle Modelle verfügbar sein. Als günstigstes Modell der Serie soll die Pure Loop 3 240mm 84,90 Euro kosten. Für die Pure Loop 3 280mm werden 99,90 Euro und für die Pure Loop 3 360mm 104,90 Euro aufgerufen. Der Einstieg in die beleuchteten Modelle beginnt mit der Pure Loop 3 LX 240mm für 99,90 Euro. Die von uns getestete Pure Loop 3 LX 360mm kostet schließlich 119,90 Euro.

Für eine günstige AiO-Kühlung fällt der Lieferumfang beachtlich aus: be quiet! legt nicht nur Anleitung und Montagematerial, sondern auch eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste, drei schwarze Kabelbinder, ein Adapterkabel für die Lüfter, eine durchsichtige Abdeckung für den Pumpendeckel und nicht zuletzt auch die zehn unterschiedlich gestalteten Dekorfolien bei. Diese Folien werden vom großflächig beleuchteten Pumpendeckel illuminiert.