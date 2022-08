Seite 1: be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm und Pure Rock 2 FX im Test: Das RGB-Upgrade

Von der grauen Maus zum kunterbunten RGB-Produkt: So will be quiet! vorhandene Kühlprodukte verwandeln. Sowohl Pure Loop 2 FX 360mm und Pure Rock 2 FX wurden dafür mit Light Wings nachgerüstet. Weil sich dadurch auch Eigenschaften wie Kühlleistung und Lautstärke ändern können, haben wir die beiden FX-Produkte extra getestet.

Ganz neu sind sie beide nicht. Den Einsteigerkühler Pure Rock 2 haben wir genauso schon getestet wie die Pure Loop 360mm. Während der Luftkühler komplett unbeleuchtet war, hat be quiet! bei der AiO-Kühlung zumindest den Kühlerdeckel weiß beleuchtet. Vom vielfältigen RGB-Spektrum war bisher auch bei der Pure Loop-Serie nichts zu sehen. Das ändert sich jetzt mit den neuen FX-Modellen.

be quiet! kann dafür auf seine überzeugenden RGB-Lüfter aus der Light-Wings-Serie zurückgreifen. Sowohl beim Pure Rock 2 FX als auch bei der Pure-Loop-2-FX-Serie werden die Serienlüfter durch die RGB-Lüfter ersetzt. Bei den AiO-Kühlungen wird im gleichen Zug auch die Kühlerdeckelbeleuchtung auf RGB umgestellt. Unauffälliger, aber mindestens genauso wichtig ist zudem, dass die Pumpe nun per PWM geregelt werden kann.

Insgesamt gibt es drei Pure-Loop-2-FX-Modelle: Pure Loop 2 FX 240mm für 129,90 Euro, Pure Loop 2 FX 280mm für 139,90 Euro und das von uns getestete Top-Modell Pure Loop 2 FX 360mm für eine UVP von 154,90 Euro. Im Zeitraum zwischen 01.08. und 30.09. werden die FX-Produkte bei einigen Händlern zu einem deutlich günstigeren Sonderpreis angeboten. Die Pure Loop 2 FX 360mm soll im Rahmen der Aktion nur 124,90 Euro kosten (die beiden kleineren Modelle 99,90 Euro bzw. 109,90 Euro).

Für den Pure Rock 2 FX wird ein regulärer Preis von 52,90 Euro und ein Aktionspreis von 39,90 Euro angesetzt. Im Bild zeigt sich auch das Pure Base 500 FX - ein Gehäuse, das ebenfalls das Light Wings-Upgrade erhält. Wir haben es separat getestet.

Das Zubehör für den Pure Rock 2 FX zeigt sich links im Bild. Der Luftkühler wird mit Anleitung und Montagematerial ausgeliefert. Darunter sind auch vier Lüfterklammern für eine Push-Pull-Montage mit zwei Lüftern. Das Zubehör für die AiO-Kühlung beginnt im Bild mit der Nachfüll-Kühlflüssigkeit. Die Pure Loop 2 gehört zu den wenigen AiO-Kühlungen, bei denen vom Hersteller ein Nachfüllen der Kühlflüssigkeit vorgesehen ist. Anleitung und Montagematerial dürfen auch bei der AiO-Kühlung nicht fehlen. Dazu gibt es eine kleine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste, einige Kabelbinder und einen A-RGB- und Lüfterhub mit Schrauben bzw. doppelseitigem Klebeband.

Spezifikationen Kühlername be quiet! Pure Rock 2 FX

Kaufpreis 52,90 Euro (UVP, Aktionspreis 39,90 Euro) Homepage www.bequiet.com Kühlertyp Single-Tower-Kühler Maße und Gewicht (mit Lüfter) 87 x 121 x 155 mm (L x B x H); 685 g Material Heatpipes: Kupfer

Kühlrippen: Aluminium Heatpipes vier 6-mm-Heatpipes Serienbelüftung 1x Light Wings 120mm PWM high-speed, maximal 2.000 U/min Sockel AMD: AM5, AM4

Intel: LGA 1700, 1200, 2066, 115x, 2011(-3) Square ILM