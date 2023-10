Werbung

Mit der Pure Loop 2-Serie bringt be quiet! neue AiO-Kühlungen für preisbewusste Käufer auf den Markt. Dabei gibt es Verbesserungen bei der Pumpe, dem LED-Ring um den Kühlblock und auch den Lüftern. Wir haben das neue Modell im ausführlichen Test.

2020 kamen die Pure Loop-Modelle der ersten Generation auf den Markt. Wir konnten die Pure Loop 360mm testen und haben sie weitgehend positiv bewertet. Einziger größerer Kritikpunkt war, dass die Pumpe nur bei 12 V und damit deutlich hörbar betrieben werden sollte. Das ist dann auch eine der zentralen Änderungen bei der Nachfolgegeneration: Die Pure Loop 2-Serie erhält eine Pumpe, die per PWM-Signal gesteuert werden kann.

Diese neue Serie bringt be quiet! in zwei Unterserien auf den Markt. Die Pure Loop 2 FX-Modelle mit A-RGB-Lüftern werden schon seit August 2022 angeboten. Jetzt folgen die regulären Pure Loop 2-Modelle mit unbeleuchteten Lüftern. Bei ihnen werden die Light Wings-Lüfter durch die neuen Pure Wings 3 PWM high-speed ersetzt - den ersten be quiet!-Lüftern mit Closed-Loop-Motorentechnologie. Zudem fällt der A-RGB-Hub weg. Einige A-RGB-LEDs werden aber auch bei den regulären Pure Loop 2-Modellen verbaut - und zwar ringförmig am Kühler. Bei der Vorgängergeneration wurde dieser Ring noch einfarbig weiß beleuchtet.

Auch die Pure Loop 2-Serie kann vom Nutzer selbst nachgefüllt werden. Geeignete Kühlflüssigkeit gehört direkt zum Lieferumfang. be quiet! gewährt auf die AiO-Kühlungen zudem drei Jahre Garantie. Innerhalb der regulären Pure Loop 2-Serie gibt es vier Modelle: Die von uns getestete be quiet! Pure Loop 2 360mm mit 360-mm-Radiator sowie Modelle mit 280-, 240-, und 120-mm-Radiator.

be quiet! startet den Verkauf ab heute. Für die Pure Loop 2 360mm setzt man einen Preis von 129,90 Euro an. Die Pure Loop 2 280mm soll 114,90 Euro, die Pure Loop 2 240mm 104,90 Euro und die Pure Loop 2 120mm 89,90 Euro kosten.

Eine Besonderheit der Pure Loop 2 ist, dass sie mit Kühlflüssigkeit zum Nachfüllen ausgeliefert wird. Daneben gehören Anleitung und Montagematerial, eine kleine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste, einige Kabelbinder und ein Dreifach-PWM-Verteiler zum Lieferumfang.