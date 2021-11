Seite 1: be quiet! Light Wings im Test: Wie bunt leuchten die ersten A-RGB-Lüfter von be quiet!?

Mit den neuen Light Wings hat be quiet! seine ersten eigenen A-RGB-Lüfter vorgestellt. Wir haben aber natürlich nicht nur die Beleuchtung begutachtet, sondern Light Wings 120mm PWM high-speed und Light Wings 140mm PWM auch durch unseren Lüfter-Testparcours geschickt.

be quiet! gehört zu den Herstellern, die sich dem RGB-Trend etwas länger widersetzt haben. Doch zwischenzeitlich wurden bereits be quiet!-Gehäuse und be quiet!-AiO-Kühlungen mit A-RGB-LEDs auf den Markt gebracht. Was noch fehlte, waren A-RGB-Lüfter - und diese Lücke sollen nun die Light Wings schließen. Dabei legt be quiet! Wert darauf, dass diese Lüfter nicht einfach nur bunt leuchten, sondern auch als performante und bei Bedarf leise Lüfter überzeugen können. Vom Start weg gibt es gleich vier Modelle: 120mm PWM und 140mm PWM mit Maximaldrehzahlen von 1.700 bzw. 1.500 U/min und die besonders hochdrehenden Modelle 120mm PWM high-speed und 140mm PWM high-speed mit bis zu 2.500 bzw. 2.200 U/min.

Wir haben zum Test zum einen ein Dreierpack Light Wings 120mm PWM high-speed mit A-RGB-Hub sowie zwei Light Wings 140mm PWM erhalten.

Generell hat man bei allen vier Lüftervarianten die Wahl zwischen Einzel- und Dreierpack mit A-RGB-Hub. Ein einzelner Light Wings 120mm PWM high-speed kostet rund 24 Euro. Das Triple-Pack wird für rund 65 Euro angeboten. Der einzelne Light Wings 140mm PWM wird solo ebenfalls für rund 24 Euro angeboten. Das Dreierpack ist mit rund 70 Euro hingegen zumindest aktuell etwas teurer.

Die wichtigsten Eckdaten in der Übersicht: