Lian Li bringt mit den Uni Fan CL Wireless 120 eine neue, kabellos steuerbare Lüfterserie auf den Markt. Im Vergleich zu den bisherigen Wireless-Modellen ist sie zwar deutlich günstiger, Lian Li verspricht aber trotzdem eine gute Performance und spart auch nicht bei der Beleuchtung.

Bisher gab es zwei Wireless-Lüfterserien von Lian Li - die Uni Fan SL Wireless- und die Uni Fan TL Wireless-Serie. Wobei kabellos nicht meint, dass die Lüfter komplett kabellos sind. Sie ermöglichen aber eine kabellose Steuerung von Lüftermotor und Beleuchtung. Das kann bei größerer Entfernung zwischen Mainboard und Lüftern praktisch sein (was für uns vor allem während des Tests von Lian Lis Tischgehäuse DK07 deutlich wurde) - und auch dann, wenn keine sichtbare Kabelverbindung zum Mainboard gewünscht ist (nur bei den LCD-Modellen kann darauf nicht völlig verzichtet werden). Bisher hat sich Lian Li diese Wireless-Lüfter gut bezahlen lassen, denn die bisherigen Modelle kosten knapp 30 Euro, ein Triple-Pack Uni Fan SL Wireless 120 mit Controller ist für knapp 90 Euro zu haben.

Für viele Nutzer dürften diese Wireless-Lüfter deshalb schon aus Preisgründen uninteressant sein. Doch mit den neuen Uni Fan CL Wireless 120 möchte Lian Li kabellos steuerbare Lüfter nun in einem deutlich günstigeren Preissegment anbieten und damit breitere Käuferkreise ansprechen. Die Uni Fan CL Wireless 120 werden im Detail durchaus etwas einfacher gestaltet als die höherpreisigen Lüfter. Doch sie sollen laut Lian Li trotzdem eine hohe Performance bieten und sind dafür mit 28 mm auch etwas dicker als Standardlüfter. Die Maximaldrehzahl liegt mit 2.150 U/min sogar etwas höher als beim Uni Fan SL Wireless 120 (2.000 U/min), der Uni Fan TL Wireless 120 beschleunigt hingegen je nach Variante auf bis zu 2.600 U/min. Lian Li nutzt die Uni Fan CL Wireless 120 selbst bei der eigenen AiO-Kühlung HydroShift II LCD-C 360R als Serienlüfter. Optisch gestaltet Lian Li die Uni Fan CL Wireless 120 etwas dezenter als andere Modelle und verzichtet z.B. auf Unendlichkeitsspiegel und eine LCD-Option, mit zwei A-RGB-Zonen fallen sie aber trotzdem auf.

Lian Li bietet den Uni Fan CL Wireless 120 in Schwarz und in Weiß, im Single-Pack und im Triple-Pack mit Controller und mit normalem oder gedrehtem Rotor an. Wir haben zum Test ein weißes Triple-Pack mit normaler Rotororientierung erhalten. Das kostet im Handel 54,90 Euro und ist damit rund 35 Euro günstiger als ein Triple-Pack Uni Fan SL Wireless 120. Ein Einzellüfter ist ab 16,90 Euro erhältlich und damit etwa 10 Euro günstiger als ein einzelner Uni Fan SL Wireless 120.

