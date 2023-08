Werbung

Die meisten Luftkühler sind denkbar unauffällig. Nicht so Valkyries Vind SL125: Das Single-Towermodell zeigt sich mit Farb- und Leuchtakzenten. Dazu kann der Nutzer zwei ganz unterschiedlich gestaltete Abdeckungen montieren. Darunter ist auch eine Abdeckung im Manga-Stil. Wir das haben das auffällige Modell im Test.

Mit Valkyrie gibt es einen neuen Player im Kühlermarkt. Bisher werden verschiedene AiO-Kühlungsserien und ein Luftkühler angeboten: Der Valkyrie Vind SL125. Dieser Single-Towerkühler wird mit zwei A-RGB-Lüftern im 120-mm-Format ausgeliefert. Auch am Kühler selbst gibt es kleine Beleuchtungselemente. Noch bemerkenswerter sind die beiden mitgelieferten, magnetischen Abdeckungen. Während eine nur das Firmenlogo zeigt, sorgt die andere Abdeckung mit einer Manga-Grafik für Abwechslung.

Den Valkyrie Vind SL125 gibt es in einer schwarzen und in einer weißen Farbvariante. Beide sollen zu einer UVP von 72,99 Euro auf den Markt kommen. Der Verkauf wird laut Valkyrie in Europa ab Ende September über Amazon starten.

Beim Verpackungsdesign zeigt sich Valkyrie bereits innovativ: Die Innenverpackung für den Kühler klappt besonders elegant auf.

Das Montagematerial wird sortiert in einer transparenten Kunststoffhülle ausgeliefert. Darin enthalten ist auch eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste und ein rohrförmiges Werkzeug (das Einkerbungen an der Innenseite aufweist), mit dem die Montagebolzen und die Muttern angezogen werden können. Zum Lieferumfang gehören zudem Anleitung, Garantiehinweise, ein Y-Adapter für die Lüfter und zwei Paar Lüfterklammern.