EVGA GeForce RTX 2070 SUPER KO Gaming im Test: Zurück zum Wesentlichen

Die NVIDIA GeForce RTX 2070 Super zählt aus Preis-Leistungs-Sicht sicherlich mit zu den interessantesten High-End-Grafikkarten auf dem Markt und kann vor allem für diejenigen lohnenswert sein, die nicht nur die neuen Ray-Tracing-Effekte von NVIDIA nutzen möchten, sondern zugleich eine entsprechende Performance für eine hohe Auflösung und maximale Details suchen. Die EVGA GeForce RTX 2070 Super KO Gaming bedient dabei das untere Preisniveau der Serie, ohne viele Abstriche hinzunehmen – wie sich das rund 549 Euro teure Modell mit seiner eigenen Kühllösung schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten.

Wer abseits der Full-HD-Auflösung spielen und auch die Ray-Tracing-Effekte mit guter Qualität und Performance nutzen möchte, der sollte sich eine mittlere Modellnummer unter den RTX-Modellen von NVIDIA aussuchen, denn die kleine GeForce RTX 2060 (Super) kommt hier in vielen Spielen und Szenarien schnell an ihre Grenzen. Die NVIDIA GeForce RTX 2070 Super ist da sicherlich das interessantere Modell, bleibt aber noch immer weit von den teuren Preisen der Flaggschiffe-Modelle, die teilweise bis hin zu 1.500 Euro reichen, entfernt.

Ihr Preis startet bei rund 520 Euro, was für viele ambitionierte Spieler eine interessante Preisklasse sein dürfte. Mit aufwendigen Kühlsystemen, höheren Taktraten oder einer aufgemöbelten Strom- und Spannungsversorgung, dringt ihr Preis jedoch schnell in die Region von bis zu 700 Euro vor. Die KO-Familie von EVGA soll abseits der teuren Topmodelle jeweils das unterste Preisniveau einer jeden Serie bedienen und trotzdem mehr bieten als der Standard. Zwar halten sich die Karten in der Regel strikt an die Vorgaben der kalifornischen Grafikschmiede und drehen damit zumindest auf dem Papier nicht weiter auf, können jedoch weiterhin mit einer leistungsstarken Kühllösung aufwarten.

Die EVGA GeForce RTX 2070 Super KO Gaming ist ein solches Modell. Sie bietet einen eigenen Dual-Slot-Kühler mit dicken Kupfer-Heatpipes, zahlreichen Aluminiumfinnen und zwei riesigen Radiallüftern, verzichtet allerdings auf eine RGB-Beleuchtung und so manch anderes Detail. Unter der Haube gibt es die TU104-410-GPU mit Standard-Taktraten und eine Stromversorgung über einen 6- und 8-Pin-PCI-Express-Stecker. Dafür liegt der Preis gegenüber dem derzeit günstigsten RTX-2070-Super-Ableger nur um knapp 30 Euro darüber.

Die technischen Daten der EVGA GeForce RTX 2070 Super KO Gaming in der Übersicht Modell GeForce RTX 2070 Super Founders Edition EVGA GeForce RTX 2070 Super KO Gaming Preis ab etwa 519 Euro etwa 549 Euro Technische Daten Architektur Turing Turing GPU TU104-410 TU104-410 Fertigung TSMC 12 nm TSMC 12 nm Transistoren 13,6 Milliarden 13,6 Milliarden Diegröße 545 mm² 545 mm² Shadereinheiten 2.560 2.560 Tensor Cores 320 320 RT Cores 40 40 Textureinheiten 160 160 ROPs 64 64 GPU-Takt (Basis) 1.605 MHz 1.605 MHz GPU-Takt (Boost) 1.770 MHz 1.770 MHz Speichertakt 1.750 MHz 1.750 MHz Speichertyp GDDR6 GDDR6 Speichergröße 8 GB 8 GB Speicherinterface 256 Bit 256 Bit Bandbreite 448 GB/s 448 GB/s TDP 215 W 215 W Versorgung 1x 8-Pin

Wie sich die EVGA GeForce RTX 2070 Super KO Gaming im Spielealltag schlägt und was das Kühlsystem leistet, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten.