Seite 1: Sharkoon TG6 RGB im Test: Glasklares Design und plastische RGB-Beleuchtung

Showgehäuse mit Glas und RGB-Beleuchtung können richtig teuer werden. Sharkoon will mit dem TG6 RGB eine überzeugende und preiswerte Alternative anbieten. Für rund 80 Euro werden ein glasklares Design und eine plastische RGB-Beleuchtung versprochen - aber auch eine umfassende Funktionalität.

Mit dem TG5 konnten wir vor zwei Jahren schon den Vorgänger testen - und waren vor allem vom Preis-Leistungs-Verhältnis angetan. Hinter einer Glasfront und durch das Glasseitenteil sorgten ab Werk gleich vier LED-Lüfter für eine auffällige Beleuchtung. Ursprünglich musste man sich allerdings bei der Bestellung für eine LED-Farbe entscheiden: Rot, grün, blau oder weiß. Erst später folgte mit dem TG5 RGB eine RGB-Variante.

Das neue TG6 RGB soll nun mit einem weiter aufgewerteten Beleuchtungssystem auf sich aufmerksam machen. Die LEDs in den vier RGB-Lüftern sind dafür nicht nur adressierbar, sondern zeigen auf mehreren Ebenen gleich drei adressierbare RGB-Umläufe. Die Beleuchtung soll so regelrecht plastisch wirken. Front und Seitenteil bestehen auch beim TG6 RGB aus gehärtetem Glas. Neu ist aber, dass Sharkoon die Montage über Rändelschrauben an der Gehäuserückseite löst und so für eine elegantere Optik sorgt.

Sharkoons neues Showgehäuse soll aber auch funktional überzeugen. So verspricht der Hersteller trotz der geschlossenen Front einen überzeugenden Airflow. Lange High-End-Grafikkarten sollen problemlos Platz finden und alternativ ist auch eine Wasserkühlung mit einem schlanken 360-mm-Radiator möglich.

Der Preis bewegt sich etwa auf dem ursprünglichen Level des TG5 RGB: Auch das TG6 RGB wird für rund 80 Euro angeboten.

Sharkoon liefert das Gehäuse mit Montagematerial, Systemspeaker, Klettverschlüssen für das Kabelmanagement und einer Ersatz-Slotblende aus. Auch eine Anleitung und Sicherheitshinweise fehlen nicht.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: