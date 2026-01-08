Werbung

Teurer DRAM und NAND sorgten für steigende Preise für PC-Hardware – im Grunde in jeglicher Form: Notebooks, Komplettsysteme, Arbeitsspeicher, SSDs, Grafikkarten und vieles mehr. Der teure DDR5-Speicher sorgt bei den Käufern zudem dafür, dass diese sich nicht mehr nach aktueller Hardware umschauen, sondern auch ältere Generationen in den Blick nehmen.

Für AMD bedeutet dies: Sowohl die Ryzen-7000- als auch die Ryzen-9000-Prozessoren verwenden den Sockel AM5 mit DDR5-Speicher. Entscheidet sich der gewillte Käufer für ein AMD-System, bleibt ihm nur die ältere Ryzen-5000-Generation. Erhältlich sind diese in vielen Fällen aber nicht mehr. Die AM4-Speerspitze Ryzen 7 5800X3D (Test) beispielsweise ist gar nicht mehr zu bekommen.

In einer Runde mit Journalisten auf der CES äußerte sich David McAfee, Chef der Ryzen-Sparte von AMD, laut Toms Hardware auf die Frage nach der Reaktion auf den teuren DDR5-Speicher wie folgt:

[AMD is] certainly looking at everything that [it] can do to bring more supply and kind of reintroduce products back into the [AM4] ecosystem to satisfy the demands of gamers that maybe want that significant upgrade in their AM4 platform without having to rebuild their entire system", further adding that he thinks this is "definitely something [AMD is] very actively working on. - so David McAfee von AMD

Laut AMD sind viele Spieler noch auf den älteren Ryzen-Generationen unterwegs, haben bereits DDR4-Speicher und für diese eröffnet sich ein theoretischer Upgrade-Pfad zur Ryzen-5000-Serie. McAfee bezieht sich jedoch nicht spezifisch auf die X3D-Modelle der AM4-Generation. Auch andere Modelle könnten aus AMDs Sicht interessant sein.

Ohnehin vermeidet es AMD in Form von David McAfee konkret zu werden. Wie genau man das Angebot verbessern und die Wiedereinführung von Produkten durchführen wird, bleibt komplett offen.

Eine wirkliche Lösung ist die Wiedereinführung alter Produkte ohnehin nicht. Sicherlich sind viele Spieler noch auf älteren CPU- und GPU-Generationen unterwegs. Im Falle von Zen 4 und Zen 5 stellen alleine die Verbesserungen in der CPU-Architektur ein starkes Argument dar. Die Plattform mit PCI-Express 5.0 und vielen weiteren Funktionen tut ihr Übriges hinzu, sodass ein "Upgrade" auf AM4 sich für viele sicherlich nicht richtig anfühlen wird.

Genau wie bei den angeblichen Plänen NVIDIAs, die GeForce RTX 3060 wiederauferstehen zu lassen, bleibt es nun zunächst einmal nur abzuwarten und zu schauen, wie sich die Situation entwickeln wird.