Werbung

Eine angespannte Marktsituation lässt auch die wildesten Möglichkeiten aufkommen. So soll NVIDIA für das erste Quartal 2026 die Wiederaufnahme der Fertigung der GeForce RTX 3060 vorgesehen haben. Die Informationen stammen von X-Nutzer hongxing2020, der für gewöhnlich recht treffsichere Informationen zu bieten hat. Bei der Wiederaufnahme der Fertigung der GeForce RTX 3060 dürfte es darum gehen, dass NVIDIA den dazugehörigen Chip in Form des GA106 wieder fertigen lässt.

Die GeForce RTX 3060 wurde Ende Februar 2021 vorgestellt. Mit ihren 12 GB GDDR6 bot sie damals sogar mehr Speicher als die GeForce RTX 3060 Ti mit ihren 8 GB VRAM. Kombiniert wurde der Grafikspeicher mit einem 192 Bit breiten Speicherinterface und einem Power-Limit von 170 W.

Der Generationenvergleich zeigt: Die GeForce RTX 3060 war Anfang 2021 noch recht zukunftssicher aufgestellt, was man von den Nachfolgern GeForce RTX 4060 und GeForce RTX 5060 nicht mehr unbedingt behaupten kann. In diesem Bereich war in den vergangenen Jahren kaum mehr eine Weiterentwicklung erkennbar, die nicht über Software-Funktionen wie DLSS und Frame Generation hinausgeht.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Zurück zum Comeback-Gerücht der GeForce RTX 3060: Die Gründe für eine Wiederaufnahme der Fertigung bleiben weitestgehend im Unklaren. Anstatt des teuren GDDR7 setzt diese Generation noch auf GDDR6, der in Anbetracht der aktuellen Marktsituation sicherlich günstiger zu beschaffen ist. Auch ließ NVIDIA die GA106-GPU noch bei Samsung in 8 nm fertigen, was erheblich günstiger sein dürfte, als die Fertigung der aktuellen Blackwell-GPUs in 4 nm bei TSMC.

Was nun am Gerücht zur Wiederaufnahme der Fertigung wirklich dran ist, lässt sich nur schwer abschätzen. Vom Markt verschwunden sind die Modelle der GeForce RTX 3060 im Verlaufe des vergangenen Jahres.