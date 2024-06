Werbung

Bei den Notebook-Herstellern steht im Rahmen der Computex 2024 natürlich alles ganz im Zeichen von AI sowie den mobilen AI-Chips von AMD und Snapdragon. ASUS hat hierfür nicht nur entsprechende Geräte der ProArt-Familie vorgestellt oder das ROG Zephyrus G16 mit Ryzen-AI-Option gezeigt, sondern auch ein neues ZenBook S 16 – und das ist das eigentliche Messehighlight des Herstellers aus Taipeh.

Das beginnt schon beim Material: Ceraluminum. Dabei handelt es sich um einen Mix aus Aluminium und Keramik, was in einem aufwendigen Herstellungsprozess verwoben wurde. Die beiden Materialien sollen die Vorteile von Keramik mit der Festigkeit von Aluminium kombinieren und das Gerät insgesamt leichter und stabiler machen. Obendrein soll es dadurch kratzfester und weniger anfällig für Fett- und Schmutzflecken sein. Tatsächlich kommt es auf rund 1,5 kg und ist mit einer Bauhöhe von 11 mm recht kompakt und leicht – gerade für seine Klasse. Denn das ASUS ZenBook S16 bietet einen 16 Zoll großen Bildschirm mit OLED-Technik, schnellen 120 Hz und 3K-Auflösung.

Unter der Haube steckt ein Ryzen AI 9 HX 370, welchen AMD mit auf die Messe brachte und mit knapp 50 TOPs bei der NPU-Leistung seinen Fokus überwiegend auf AI-Berechnung legte. Der Chip hat aber auch zwölf schnelle Zen-5-Kerne sowie eine AMD Radeon 890M Graphics zu bieten, die beide performancemäßig kräftig zulegen sollen. ASUS verspricht hier im Generationsvergleich eine über 50 % höhere CPU und 34 % schnellere Grafiklösung als beim letztjährigen ZenBook S. Dank der sparsamen 28 W und der neuen 3D-Vapor-Chamber-Kühlung soll der 16-Zöller sehr laufruhig agieren. Dazu gibt es bis zu 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und eine NVMe-SSD mit maximal 2 TB Speicherkapazität.

Integriert sind gleich sechs Lautsprecher von Harman/Kardon mit Dolby-Atmos-Technik, aber auch zahlreiche moderne Schnittstellen bis hin zu USB-C, HDMI, WiFi 7 oder 3,5-mm-Klinke und sogar einen integrierten SD-Kartenslot. Zur weiteren Grundausstattung gehören eine Infrarot-Kamera mit Full-HD-Auflösung, ein großflächiges 16:10-Touchpad mit Gesten- und Mediensteuerung sowie eine Chiclet-Tastatur mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Für die Stromversorgung unterwegs steckt ein 78 Wh starker Akku im Gehäuse.

Das ASUS ZenBook S 16 (UM5606WA) soll in der zweiten Jahreshälfte nach Deutschland kommen, wobei man noch offen lässt, zu welchem Europreis es in die Läden kommen wird. In den USA wird das Gerät jedenfalls ab 1.299 US-Dollar starten. Zunächst soll es mit Scandinavian White und Zumaia Gray zwei verschiedene Farbtöne geben.