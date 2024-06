Werbung

Nachdem ASUS zu Beginn des Jahres die Neuauflage seines ROG Zephyrus G16 präsentierte und diese für das Modelljahr 2024 von Grund auf neu entwickelte und deutlich dünner sowie leichter machte, kommt zur Computex 2024 eine Variante mit Ryzen-AI-300-CPU und GeForce-Grafik.

Bislang basierte die aktuelle Generation des ASUS ROG Zephyrus G16 auf einem Intel Core Ultra 9-185 mit 16 Kernen und konnte mit einer NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop kombiniert werden. Zur Computex 2024 kommt nun eine Version mit AMD Ryzen AI 9 HX 370 dazu. Der AMD-Chip wurde erst vor wenigen Stunden offiziell gemacht und verfügt über insgesamt zwölf Zen-5-Kerne mit einem Boost-Takt von bis zu 5,1 GHz. Die Standard-TDP liegt bei 28 W, wobei diese in einer Range von 15 bis 54 W konfiguriert werden kann.

Namensgebend ist klar die integrierte NPU mit neuer XDNA-2-Architektur, welche die Leistungsfähigkeit und Effizienz bei AI-Aufgaben erheblich verbessern soll und die Vorgaben, die Microsoft für einen Copilot+-PC macht, erreicht. Auf die integrierte GPU mit RDNA-3.5-Architektur wird der AMD-Ableger des ASUS ROG Zephyrus G16 jedoch nur bei weniger anspruchsvollen Aufgaben zurückgreifen greifen, denn auch dieses Modell kann mit einer zusätzlichen GeForce-Grafik konfiguriert werden. Im Gegensatz zur Intel-Version ist jedoch bereits bei einer NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop Schluss. Dazu gibt es maximal 32 GB an Arbeitsspeicher und eine SSD mit 1 TB Speicherplatz.

Das Display ist ein hochwertiges Nebula-Display mit OLED-Technik. Dieses kommt auf eine Diagonale von 16 Zoll, bietet scharfe 2,5K und soll dank DisplayHDR-500-Zertifizierung selbst HDR-Inhalte darstellen können. Wie es sich für ein echtes Gaming-Display gehört dürfen aber auch schnelle 240 Hz sowie NVIDIAs G-Sync-Technik nicht fehlen.

All das bringt ASUS in einem gerade einmal 1,49 cm dünnen und rund 1,85 kg leichten Vollmetallgehäuse unter, welches in den beiden Farboptionen Eclipse Gray und Platinum White erhältlich sein und natürlich über eine schicke LED-Bar auf dem Bildschirmdeckel verfügen wird. Zur weiteren Ausstattung gehören hochwertige Lautsprecher mit Dolby-Atmos-Technik, HD-Kameras und moderne Schnittstellen bis hin zu Typ-C und HDMI 2.1 oder WiFi 7. Für die Stromversorgung unterwegs ist ein 90 Wh starker Akku integriert. Das ASUS ROG Zephyrus G16 soll damit Spieler wie auch kreative Anwender zugleich ansprechen.