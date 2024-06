Werbung

Neben den ersten vier Desktop-Prozessoren auf Basis der Zen-5-Architektur stellt AMD heute die ersten beiden Modelle der Ryzen-AI-300-Serie vor. Die Vorstellung dieser und die Umbenennung der Serie wurde ebenfalls bereits in den vergangenen Wochen vermeldet – nun können wir offiziell darüber sprechen.

AMD Ryzen AI ist die Marke dessen, was AMD an Prozessoren in High-End-Notebooks bringen möchte. Ryzen 9 und Ryzen 9 HX beschreiben die Leistungsklasse. Das Prozessormodell wird über drei Nummern dargestellt. Die erste Zahl gibt Auskunft über die Generation – AMD steigt hier allerdings bereits mit der 300er-Serie ein. Die beiden weiteren Ziffern beschreiben das genaue Modell.

Mit dem heutigen Start konzentriert sich AMD auf zwei Modelle und den High-End-Markt für AI-PCs, bzw. Notebooks.

Beide basieren auf einem monolithischen Chip, der in 4 nm bei TSMC gefertigt wird. In der Fertigung tut sich gegenüber den mobilen Ryzen-7000- und Ryzen-8000-Prozessoren also nichts. Die Modelle der Ryzen-AI-300-Serie laufen unter dem Codenamen Strix Point und setzen einerseits auf bis zu zwöl Zen-5-Kerne. Die neue NPU nutzt die XDNA-2-Architektur und kommt auf bis zu 50 TOPS. Die GPU verwendet die RDNA-3.5-Architektur mit bis zu 16 Compute Units.

Die Ryzen-9000-Prozessoren im Überblick Modell Kerne /

Threads

Kern-Typ Basis-Takt Boost-Takt Cache TDP cTDP CUs Ryzen AI 9 HX 370 12 / 24 4x Zen 5

8x Zen 5c 2,0 GHz 5,1 GHz 36 MB 28 W 15 - 54 W 16 Ryzen AI 9 365 10 / 20 4x Zen 5

6x Zen 5c 2,0 GHz 5,0 GHz 32 MB 28 W 15 - 54 W 12

Der Ryzen AI 9 HX 370 bietet zwölf Kerne und einen Boost-Takt von bis zu 5,1 GHz. Die Standard-TDP liegt bei 28 W, der Prozessor kann für 15 bis 54 W konfiguriert werden. Der GPU-Ausbau kommt als Radeon 890M Graphics auf 16 Compute Units. Wir kennen die Details der RDNA-3.5-Architektur noch nicht, wir gehen aber weiterhin von 64 Shadereinheiten pro CU aus, so dass der Ryzen AI 9 HX 370 auf 1.024 Shadereinheiten kommt – 33 % mehr als beim Vorgänger. AMD gibt den Grafikkarten mit 2,9 GHz an.

Beim Ryzen AI 9 365 kommen zehn Kerne zum Einsatz. Diese arbeiten mit maximal 5,0 GHz. Bis auf die zwölf CUs und damit einen kleineren GPU-Ausbau unterscheiden sich die beiden Prozessoren aber nicht. Die Rechenleistung der NPU gibt AMD mit 50 TOPS an – für beide Modelle.

Beide Prozessoren bieten 16 PCI-Express-4.0-Lanes und zudem noch jeweils zweimal USB4, USB 3.2 Gen 2 und viermal USB 2.0. An Arbeitsspeicher unterstützt werden DDR5-5600 und LPDDR5x-7500.

Neue NPU mit mehr KI-Rechenleistung

Derzeit führt wohl kein Weg daran vorbei, dass eine Hardware immer gleich mit der KI-Leistung benannt wird. Erstmals kommt in einem Prozessor eine NPU mit neuer XDNA-2-Architektur zum Einsatz. Die Compute-Leistung der neuen NPU soll um den Faktor fünf höher ausfallen, die Effizienz um den Faktor zwei steigen.

Gegenüberstellung der AI-Rechenleistung

Gesamtleistung NPU CPU GPU Intel Lunar Lake 100+ TOPS 45+ TOPS - 60+ TOPS Intel Meteor Lake 32,2 TOPS 10,6 TOPS 2,82 TOPS 18,8 TOPS Qualcomm Snapdragon X Elite - 45 TOPS - - Ryzen-7040-Serie (Phoenix) 33 TOPS 11 TOPS - - Ryzen-8040-Serie (Hawk Point) 39 TOPS 16 TOPS - - Ryzen AI 9 300 (Strix Point) - 50 TOPS - -

Nur auf die NPU-Leistung bezogen übernimmt AMD mit Strix Point vorerst die Krone in der theoretischen Rechenleistung. Damit nimmt AMD die Vorgabe von Microsoft für den Copilot+-PC, die bei 40 TOPS liegt.

Für Llama2 mit sieben Milliarden Parametern sieht sich AMD in der KI-Leistung klar besser aufgestellt als der Konkurrent Intel, der bereits schneller als der eigene Vorgänger sein soll.

Benchmarks gegen Apple, Qualcomm und Intel

Mit im Gepäck hat AMD gleich noch ein paar weitere Benchmarks und vergleicht sich hier gegen den Apple M3, den neuen Qualcomm Snapdragon X Elite sowie einen Core Ultra 9 185H.

Die ersten Notebooks mit Ryzen AI 300 sollen im Juli auf den Markt kommen. AMD spricht von mehr als 100 Designs, die mit den neuen Prozessoren erscheinen sollen.

Unter diesen Modellen befinden sich von ASUS das:

ASUS Zenbook S 16

ASUS Vivobook 14, 15 und 16

ASUS Porart P16 und X13

ASUS ROG Zephyrus G16

ASUS TUF Gaming A14 und A16

Sowie folgende Modelle von MSI: