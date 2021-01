ASUS ROG Zephyrus G14: Neue Hardware und einer größerer Bruder

Das ASUS ROG Zephyrus G14, das im vergangenen Jahr erfolgreich mit AMDs Ryzen-4000-Prozessoren gestartet war, bekommt ein Jahr später nicht nur ein umfangreiches Hardware-Upgrade spendiert, sondern auch einen größeren Bruder zur Seite gestellt. Im Rahmen der digitalen CES 2021 hat ASUS die Neuauflage des ROG Zephyrus G14 sowie das ROG Zephyrus G15 offiziell vorgestellt. Neben neuen Hardware-Komponenten gibt es neue Display-Optionen und ein weiter angepasstes Gehäuse.

Mit einem Gewicht von rund 1,6 kg und einer Bauhöhe von etwa 17,9 mm zählte das ASUS ROG Zephyrus G14 im letzten Jahr mit zu kompaktesten AMD-Notebooks der Gaming-Klasse. Wir konnten den Boliden zusammen mit einem AMD Ryzen 9 4900HS im April ausführlich auf den Prüfstand stellen – vor allem gegenüber der Intel-Konkurrenz wusste das Gerät erfrischend zu gefallen. Die neue Version für das Modelljahr 2021 wird natürlich auf die erst gestern vorgestellten Ryzen-5000-Ableger umgestellt, bekommt aber auch die neue NVIDIA GeForce RTX 3060 in der leistungsfähigen Max-P-Variante zur Seite gestellt, womit auch die Grafikleistung einen gehörigen Sprung nach vorne macht.

Beim Display gibt es weiterhin eine Option mit WQHD-Panel, die Bildwiederholrate steigt jedoch auf schnelle 120 Hz. Die Diagonale liegt namensgebend bei 14 Zoll. Das Display lässt sich um bis zu 180 ° aufklappen.

Das ASUS ROG Zephyrus G15 ist hingegen komplett neu und kann mit einem größeren 15,6-Zoll-Bildschirm aufwarten, dessen WQHD-Display eine Bildwiederholrate von sogar 165 Hz erreichen soll. In jedem Fall wird der DCI-P3-Farbraum voll abgedeckt, was auch kreative Anwender aus der Foto- und Video-Branche erfreuen dürfte. Gewicht und Bauhöhe steigen gegenüber dem G14 auf 1,9 kg, bzw. 19,9 mm leicht an, machen dafür jedoch schnellere Hardware möglich, denn das G15 lässt sich sogar mit den neuen Ryzen-9-Prozessoren sowie einer NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q bestücken. In den günstigeren Versionen lassen sich aber auch die kleineren GeForce-RTX-30-Vertreter konfigurieren.

Angeben zu Preis und Verfügbarkeit machte ASUS bislang leider noch nicht.