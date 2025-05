Werbung

Die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 ist nun lediglich vier Wochen entfernt und erfolgt Anfang Juni. Nach der offiziellen Vorstellung der neuen Konsole war Nintendo der Pressewelt noch die genauen Details zur verbauten Hardware schuldig und hat diese Fragen bis heute nicht beantwortet. Die für uns wichtigen Informationen wurden nun durch den YouTuber Geekerwan ermittelt, der an eine Switch 2 gelangt ist und diese demontiert hat. Mit freiem Blick auf das Mainboard konnte somit die detaillierte Mainboard-Analyse vorgenommen und die Switch 2 durchleuchtet werden.

Die vorherigen Gerüchte zum Mainboard und auch zum verwendeten SoC sind schon vier Jahre alt und dieser Zeitrahmen ist im IT-Business eine Ewigkeit und alles andere als gewöhnlich. So wurde als SoC stets der T239 von NVIDIA genannt, der nun als bestätigt gilt. Innerhalb des T239-Chips sind der CPU-, GPU- und der I/O-Bereich eingegliedert. Die GPU-Einheit bringt laut des T239-Die-Shots sechs TPC (Texture Processing Cluster) mit, wobei jeder TPC zwei SMs mit jeweils 128 Shader-Einheiten beherbergt. Multipliziert mit 6 (TPC) respektive 12 (SM) ergeben sich die 1.536 Shader-Einheiten. Es wurde bereits bestätigt, dass bei der GPU die Ampere-Architektur vorliegt und dass Nintendo DLSS 3 (ohne Frame-Generation) verwendet.

Mittig rechts wurde auf dem T239 der CPU-Bereich mit acht Cortex-A78C-Kernen eingelassen. Jeder ARM-Kern verfügt über einen L2-Cache von 256 KB, sodass es in Summe somit 2 MB sind. Hinzu kommt ein shared L3-Cache in Höhe von 4 MB. Dem T239-SoC benachbart sind zwei LPDDR5X-Speicherchips mit einer Speicherkapazität von 6 GB verlötet worden, die auf 8.533 MT/s kommen. Dem ganzen wird ein 128-Bit-Speicherinterface zugrunde gelegt, wie es auch bereits zuvor erwähnt wurde. Der Speicher stammt von SK Hynix, genau wie der 256 GB große UFS-3.1-Festspeicher.

Als WLAN- und Bluetooth-Modul wurde der MT3681AEN von MediaTek verbaut, der WiFi-6-Verbindungen mit dem 2,4-GHz und 5-GHz-Frequenzband erlaubt. Um den Sound kümmert sich der ALC5658 von Realtek.

Die technischen Daten der Nintendo Switch 2 in der Übersicht Modell Nintendo Switch 2 Nintendo Switch OLED Nintendo Switch Nintendo Switch Lite Preis Konsole: 469,99 Euro

Konsole + Mario Kart World: 509,99 Euro 290 Euro

270 Euro 212 Euro Technische Daten SoC NVIDIA Tegra T239 (8 nm) NVIDIA Tegra X1

(TSMC 16 nm) NVIDIA Tegra X1 (TSMC 20 nm) CPU Cortex-A78C (ARM) Octa-Core bis 3 GHz, 2 MB L2-Cache, 4 MB L3-Cache Cortex-A57 (ARM) Quad-Core (1,02 GHz) GPU NVIDIA Ampere-Architektur, 12 SMs (1.536 CUDA-Cores) NVIDIA Maxwell-Architektur, GM21B

(16 nm), 256 CUDA-Cores NVIDIA Maxwell-Architektur,

GM20B (20 nm), 256 CUDA-Cores RAM 12 GB LPDDR5X-8533 (SK-Hynix, für CPU und GPU), 128 Bit Inteface 4 GB LPDDR4X

(3.200 MT/s) 4 GB LPDDR4 (2.666 MT/s) Display (Handheld-Mode) 7,9 Zoll LCD, 1.920 x 1080 Pixel, 120 Hz, 278 ppi, Touchscreen 7,0 Zoll OLED, 1.280 x 720 Pixel, 60 Hz, 210 ppi, Touchscreen 6,2 Zoll LCD, 1.280 x 720 Pixel, 60 Hz, 236 ppi, Touchscreen 5,5 Zoll LCD, 1.280 x 720 Pixel, 60 Hz, 267 ppi, Touchscreen Auflösung (Docked-Mode) bis 3.840 x 2.160 Pixel bis 60 FPS (Quality-Mode)

bis 1.920 x 1.080 Pixel bis 120 FPS (Performance-Mode)

bis 1.920 x 1.080 Pixel bis 60 FPS - Speicher 256 GB UFS 3.1 TLC (SK Hynix) 64 GB eMMC 32 GB eMMC Speichererweiterung MicroSD Express (PCIe, bis 2 TB) MicroSD (bis 2 TB) Konnektivität (kabellos) WiFi 6 (MediaTek MT3681AEN), Bluetooth (?), NFC WiFi 5, Bluetooth 4.1, NFC LAN Gigabit-LAN (Gerücht, im Dock) Gigabit-LAN (im Dock) - Audio Realtek ALC5658, Linear PCM 5.1 (Docked)

Stereo-Lautsprecher,

Mikrofon (ANC) Linear PCM 5.1 (Docked)

Stereo-Lautsprecher Linear PCM 2.0

Stereo-Lautsprecher Anschlüsse (Konsole) 2x USB-C (oben und unten je 1x), 3,5 mm Kopfhöreranschluss 1x USB-C (unten), 3,5 mm Kopfhöreranschluss 1x USB-C (unten), 3,5 mm Kopfhöreranschluss Anschlüsse (Station) 1x HDMI, LAN, 2x USB 2.0 1x HDMI, LAN,

2x USB 2.0 1x HDMI, 2x USB 2.0 - Sensoren Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Helligkeitssensor, Maussensor (Joy-Con 2) Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Helligkeitssensor Gyrosensor, Beschleunigungssensor Akku-Kapazität Li-Ion 5.220 mAh

Li-Ion 4.310 mAh

Li-Ion 3.570 mAh

Akku-Laufzeit 2 bis 6,5 Stunden 4,5 bis 9 Stunden 3 bis 7 Stunden Akku-Ladezeit 3 Stunden 3,5 Stunden 3 Stunden Abmessungen mit Joy-Cons 272 x 166 x 13,9 mm 242 x 102 x 13,9 mm 239 x 102 x 13,9 mm 208 x 91,1 x 13,9 mm Gewicht (mit Joy-Cons) 401 g (534 g) 320 g (420 g) 297 g (398 g) 275 g Lieferumfang Nintendo Switch 2 Konsole

Joy-Con-2-Controller (links und rechts)

Joy-Con-2-Halterung

Joy-Con-2-Handgelenkschlaufen

Nintendo Switch 2 Station

Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel

Netzteil

USB-C-Ladekabel Nintendo Switch OLED Konsole

Joy-Con-Controller (links und rechts)

Joy-Con-Halterung

Joy-Con-Handgelenkschlaufen

Nintendo Switch Station (mit LAN)

HDMI-Kabel

Netzteil

USB-C-Ladekabel Nintendo Switch Konsole

Joy-Con-Controller (links und rechts)

Joy-Con-Halterung

Joy-Con-Handgelenkschlaufen

Nintendo Switch Station (Ohne LAN)

HDMI-Kabel

Netzteil

USB-C-Ladekabel Nintendo Switch Lite Konsole

USB-C-Ladekabel

Abgespeckte GA107-GPU für die Switch 2

Von NVIDIA wird eine Custom-GA107-CPU für die Switch 2 eingesetzt, die es anderswo in Grafikkarten-Form oder in Notebooks nicht zu kaufen gibt. Die kleinste Ampere-GPU in Karten-Form ist die GeForce RTX 3050 mit dem GA107-325-Chip, der 18 SMs und 2.304 Shader-Einheiten mitbringt. Die GPU-Performance in der Switch 2 liegt somit unabhängig von den Taktraten unterhalb der RTX 3050. Apropos Taktraten: Der YouTube Geekerwan hat die Performance der Switch 2 emuliert und Benchmarks durchlaufen lassen.

Mit einer GeForce RTX 2050 Mobile wurde die Switch-2-Performance im Docked- und Handheld-Mode simuliert. Hierzu wurde die geringere Shader-Anzahl und das bessere Speicherinterface mit geringeren GPU- und Speicher-Taktraten ausgeglichen. Die GPU-Einheit der Switch 2 hat hierzu 25 % weniger Shader-Einheiten. Im Docked-Mode wurde ein GPU-Takt von 1.007 MHz verwendet, wohingegen es im Handheld-Mode gerade einmal 561 MHz gewesen sind. Beim Speichertakt sind 6.400 MHz im Docked- und 4.266 MHz im Handheld-Mode genannt worden. An Speicherbandbreite sollen es 102,4 respektive 68,3 GB/s gewesen sein.

Der YouTuber Geekerwan hat 3DMark Steel Nomad Light als Benchmark verwendet. So waren es laut ihm im Handheld-Mode 1.308 Punkte, die etwas oberhalb der simullierten PlayStation 4 lagen. Im simulierten Docked-Mode wurden 2.205 Punkte erzielt, die wiederum weit unterhalb der simulierten XBox Series S lagen. Interessant ist auch der Vergleich zur ersten Switch-Konsole. Docked waren es lediglich 317 und im Handheld-Mode 174 Punkte. Generell wurde schon lange zuvor in den Gerüchten genannt, dass die Switch 2 im Docked-Mode eine Performance liefern wird, die zwischen einer PlayStation 4 und der XBox Series S liegen wird.