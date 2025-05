Werbung

Noch ist die Switch 2 von Nintendo nicht erhältlich, da gibt es schon den ersten Die-Shot des verwendeten T239-SoC von NVIDIA, der bereits seit 2023 in den Gerüchten behandelt wurde. Die Die-Shots wurden von Geekerwan und Kurnalsalts erstellt und in einem YouTube-Video veröffentlicht.

In den Bildern klar zu erkennen, ist die Kennung T239 und somit darf als bestätigt gelten, dass dieser in 2021 entwickelte SoC dem Jetson Origin als T234 recht ähnlich ist. Der SoC verfügt über acht Cortex-A78-Kerne und zwölf SMs auf Basis der Ampere-Architektur. Allerdings gibt es einige Änderungen im Chipdesign, so dass die einzelnen Komponenten eine unterschiedliche Fläche auf dem Chip einnehmen.

Der T239 selbst kommt auf Abmessungen von 207 mm². Damit kommt er in etwa auf die Fläche der GA107-GPU, die 200 mm² vorzuweisen hat und für die GeForce RTX 3050 (Ti) zum Einsatz kam. Die Fertigung erfolgt in einem für NVIDIA angepassten 8-nm-Prozess der auf den Namen 8N hören soll. Der Ampere-SM auf einer Ampere-GPU, beispielsweise der GA102, kommt auf 2,57 mm², während es auf dem Jetson Origin T234 3,47 mm² sind. Auf dem T239-SoC für die Switch 2 sind es 2,71 mm².

Zu den weiteren Komponenten des Chips gehören ein 128 Bit breites Speicherinterface für den LPDDR5X-8533. Zudem gibt es ein PCI-Express-Interface mit acht PCIe-4.0-Lanes.

Per Emulation soll die integrierte GPU der Switch 2 in etwa auf die Leistung einer GeForce RTX 2050 kommen. Im Vergleich zu den Konsolen von Sony und Microsoft bietet die Switch 2 von Nintendo auch nicht die allerneusten Hardware-Spezifikationen, greift aber in der Darstellung auf die KI-Unterstützung mittels DLSS zurück.

Ab dem 5. Juni wird die Nintendo Switch 2 zu einem Preis von 469,99 Euro erhältlich sein. Alle Details zur Konsole finden sich in einer gesonderten Meldung zur Ankündigung.