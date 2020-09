GeForce RTX 3080 und RTX 3090 sind komplett ausverkauft

Nach dem gestrigen Verkaufsstart der GeForce RTX 3090 wollen wir uns heute auch einmal anschauen, wie es um die Liefersituation des Flaggschiffs bestellt ist. NVIDIA trat bereits im Vorfeld hinsichtlich der Verfügbarkeit der GeForce RTX 3090 auf die Bremse. Hier hat man aus den Erfahrungen des Starts der GeForce RTX 3080 gelernt, die gerade wegen es deutlich geringeren Preises einen wahren Ansturm erlebt hat.

Die 20.000 Bestellungen der ZOTAC GeForce RTX 3080 Trinity bei Amazon und die darauf folgenden Stornierungen können als Sinnbild der angespannten Situation angesehen werden.

Wer gestern eine GeForce RTX 3090 erstehen wollte, musste ebenfalls schnell sein. Sowohl im Online-Shop von NVIDIA, als auch bei den großen Online-Händlern waren die Karten schnell ausverkauft. Heute Vormittag zeigt sich folgende Situation: Weder bei NVIDIA, noch über den Preisvergleich sind Modelle der GeForce RTX 3080 und GeForce RTX 3090 lieferbar.

Aktuell ist es nicht möglich, eine GeForce RTX 3080 oder GeForce RTX 3090 in den günstigen Varianten für die unverbindliche Preisempfehlung, sprich 699, bzw. 1.499 Euro, zu erstehen. Man muss schon viel Glück haben, um derzeit an ein solches Modell heranzukommen.

Hersteller, die ihre Hardware direkt verkaufen (wie zum Beispiel EVGA), informieren ihre interessierte Käuferschaft per Social Media, ob und wann neue Karten zu erwarten sind. So mancher Shop versucht dies ebenfalls. So haben sich inzwischen gewisse Automatismen etabliert, die beispielsweise für eine bestimmte Uhrzeit eine Aktualisierung des Online-Shops und damit die erneute Verfügbarkeit der Karte(n) nach sich ziehen.

Es wird aber sicherlich noch einige Wochen dauern, bis sich die Verfügbarkeit der GeForce-RTX-30-Serie verbessern wird. Bis dahin wird auch schon die GeForce RTX 3070 gestartet sein und am Horizont zeichnen sich die GeForce RTX 3060 sowie ein Modell der GeForce RTX 3080 mit 20 GB Grafikspeicher ab.

Unseren bisherigen Tests der GeForce-RTX-30-Serie:

