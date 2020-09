ZOTAC GeForce RTX 3080 Trinity: 20.000 Bestellungen alleine bei Amazon

Nicht nur der Online-Shop von NVIDIA hatte mit einem Ansturm auf die Founders Edition (hier im Test) zu kämpfen, sondern der gesamte Markt an Custom-Modellen der GeForce RTX 3080 ist wie leer gefegt. Wenn überhaupt eine Karte verfügbar ist, dann liegt deren Preis deutlich über der unverbindlichen Preisempfehlung. Der Unmut der interessierten Käufer ist also durchaus verständlich.

Eine besondere Aufmerksamkeit erlangte ZOTAC mit der GeForce RTX 3080 Trinity mit dem Angebot bei Amazon, in dem die Karte für ihre unverbindlichen Preisempfehlung für 699 Euro verfügbar war. Anders als bei vielen anderen Online-Shops führte Amazon die Karte am vergangenen Donnerstag über eine längere Zeit als lieferbar und nun warten die Käufer auf ihre Lieferungen.

Aber die Ernüchterung ließ auch hier nicht lange auf sich warten. Anstatt einer Lieferung am 19. September warten die Käufer auf ihre Karten und einen weiteren Fortschritt bei der Bestellung.

Bei Amazon und auch ZOTAC laufen die Support-Drähte heiß. Eine zitierfähige Reaktion gab es bisher nur von ZOTAC, allerdings wurden die Tweets teilweise schon wieder gelöscht. In einem dieser Tweet war die Rede von 20.000 Vorbestellungen, die alleine über Amazon eingegangen sein sollen.

ZOTAC auf Twitter: "Knapp 20.000 Vorbestellungen sind eingegangen und die können wir beim besten Willen nicht in kurzer Zeit bedienen, so sehr wie wir es auch wollten. Daher nochmals: Es tut uns unendlich leid, allerdings auch wir wissen nicht was hier schief gelaufen ist."

Allerdings weiß man bei ZOTAC offenbar nicht, warum Amazon derart viele Bestellungen angenommen hat. ZOTAC ist hier aber auch der falsche Ansprechpartner, denn verkauft wurde die Karten eben über Amazon. Zu den 20.000 Bestellungen bei Amazon dürfte ZOTAC auch noch weitere über die üblichen Distributionswege erreicht haben, schließlich verkauft man die Karte auch bei diversen Online-Shops.

Man arbeitet aber bei ZOTAC wohl an einer Lösung, wenngleich man nicht der eigentlicher Verursacher ist. Der Hersteller spricht von einer Wartezeit, die einen guten Monat betragen kann – auf zumindest einige Wochen wird man sich einstellen müssen. Der Käufer hat bei Amazon natürlich die Möglichkeit seine Bestellung zu stornieren, allerdings ist derzeit an eine GeForce RTX 3080 für 699 Euro an anderer Stelle nicht zu denken. Insofern halten die Käufer wohl größtenteils noch an ihrer Bestellung fest.

Stückzahlen wie für einen Launch üblich

Laut diverser Shops und Boardpartner (natürlich unter vorgehaltener Hand) standen zum Verkaufsstart Stückzahlen zur Verfügung, wie sie für einen solchen Launch üblich sind. Die Nachfrage sei allerdings derart hoch, dass man diese einfach nicht in der Form bedienen könne, wie dies sonst der Fall ist. Die angespannte Situation wird sich über einen absehbaren Zeitraum aber wohl nicht verbessern. Bereits vor dem Start gab es Gerüchte, dass die neuen Karten bis Jahresende nur schwer erhältlich sein würden – für die extrem gefragte GeForce RTX 3080 könnte dies also durchaus zutreffend sein. Zumindest auf Preise über der unverbindlichen Preisempfehlung werden wir uns über längere Zeit einstellen müssen.

Die Frage ist nun, ob und wie lange die potenziellen Käufer bereit sind länger zu warten und/oder einen erhöhten Preis für die GeForce RTX 3080 zu zahlen. Ob sich die Situation für die GeForce RTX 3090 ähnlich einstellen wird, werden wir zum Start am Donnerstag, den 24. September sehen. Bei einem Preis ab 1.500 Euro dürfte die Nachfrage in Stückzahlen deutlich geringer sein. Für die GeForce RTX 3070 ab Mitte Oktober wird man ebenfalls abwarten müssen.