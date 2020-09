Die ersten GeForce RTX 3080 waren in Sekunden ausverkauft

Die erste Aufregung hat sich bei den meisten inzwischen sicherlich gelegt, aber der Frust sitzt bei einigen sicher auch noch tief. Pünktlich um 15:00 Uhr startete der Verkauf der GeForce RTX 3080 in der Founders Edition direkt bei NVIDIA und die ersten Custom-Modelle konnten bei diversen Online-Händlern erstanden werden.

Doch der Spaß fand für die meisten schnell ein jähes Ende. Bereits einige Sekunden nachdem der Online-Shop von NVIDIA eine Bestellung zuließ, brach das System für die meisten zusammen, nur um kurz darauf dann anzuzeigen, dass keinerlei Karten mehr verfügbar seien. Einzig erneut benachrichtigen lassen konnte man sich.

Entsprechend wütend waren die Reaktionen, auch in unserem Forum. Hier war dann auch schnell von einem Paperlaunch die Rede, wobei ohne die genauen Stückzahlen zu kennen eine solche Einschätzung kaum möglich ist. Man kann aber durchaus davon ausgehen, dass die Stückzahlen nicht allzu groß waren.

Gegenüber PC Gamer äußerte sich NVIDIA wie folgt: "Wir sehen eine beispiellose Nachfrage nach der RTX 3080. Wir sind seit August in Produktion und stellen sie so schnell wie möglich her. Unser Team und unsere Partner versenden jeden Tag mehr Karten an Einzelhändler und Wiederverkäufer."

Damit will man sicherlich andeuten, dass die Situation kontinuierlich besser werden wird. Allerdings scheint die initiale Nachfrage bei weitem nicht den Bedarf decken zu können, so dass dieser Ansturm über die kommenden Wochen zunächst einmal abgearbeitet werden muss.

Nicht viel anders sieht es bei den Custom-Modellen aus. In den Preissuchmaschinen und Shops waren die Karten in Kürze für die unverbindliche Preisempfehlung vergriffen und dann nur noch teurer anderweitig verfügbar. Inzwischen gibt es gar keine mehr. Wer also heute Nachmittag keine Zeit für seinen GeForce-GTX-3080-Einkauf hatte, muss sich heute Abend auch nicht mehr weiter bemühen.

Nicht weiter verwunderlich ist, dass es inzwischen die ersten Angebote bei eBay gibt. Hier werden die Karten dann mit einem extremen Aufpreis angeboten. Der ein oder andere versucht aus seinem Glück beim Kauf nun Gewinn zu schlagen.

Heute konnten wir uns mit der Gigabyte GeForce RTX 3080 Eagle OC 10G eines der ersten Modelle anschauen. Einen Tag zuvor die Founders Edition. In den kommenden Tagen werden uns noch weitere Modelle von ASUS und MSI erreichen, so dass wir uns dann sicherlich ein besseres Bild der Vor- und Nachteile der Custom-Modelle machen können.