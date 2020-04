CyberPunk 2077: Seagate veröffentlicht Special-Edition der Game Drive

Das am 17. September 2020 erwartete Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 von CD Projekt RED scheint aktuell auf großer Promo-Tour zu sein und aufgrund dessen mit einer Vielzahl von Hardware-Herstellern zusammen zu arbeiten. Nachdem NVIDIA eine Special-Edition der GeForce RTX 2080 Ti im Cyberpunk-Design veröffentlicht hat, gibt es seit kurzem ebenfalls eine limitierte Xbox One X in der Optik des Action-Rollenspiels. Passend dazu hat jetzt der US-amerikanische Festplattenhersteller Seagate eine Special-Edition seiner Game Drive für die Xbox aufgelegt.

Die externe Festplatte wurde von CD Projekt RED offiziell lizenziert und passt optisch perfekt zur limitieren Xbox. Das tragbare Laufwerk kann mit Plug-and-Play an einen beliebigen Xbox USB-Port angeschlossen werden. Die Seagate CyberPunk-2077-Special-Edition ist sowohl mit einer Kapazität von 2 TB als auch mit 5 TB erhältlich (STEA2000428).

Zudem ist aktuell nicht davon auszugehen, dass die Festplatte von Seagate limitiert wurde. Jedoch ist es möglich, dass die Cyberpunk-2077-Game-Drive nur für eine bestimmte Zeit im Handel erhältlich sein wird. Lieferbar ist die Special-Edition laut Seagate ab Juni 2020. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei rund 100 Euro für die 2-TB-Variante und bei knapp 160 Euro für die 5-TB-Version.

Neben der CyberPunk-2077-Sonderedition hat Seagate aktuell ebenfalls eine 2 TB große Special-Edition von Star Wars Jedi: Fallen Order im Sortiment (STEA2000426). Allerdings finden sich momentan bei Geizhals keine entsprechenden Angebote. Laut der Statistik des Preisvergleichsportals war die Star-Wars-Platte vom 10. Dezember 2019 bis zum 23. März 2020 im Handel erhältlich. Bereits im Jahr 2018 riefen wir in Zusammenarbeit mit Seagate zum großen Lesertest auf. Nach der Bewerbungsphase wurde ein Leser ausgewählt, der die Seagate Game Drive For Xbox mit 2 TB im Anschluss ganz genau unter die Lupe genommen hat.