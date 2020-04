Microsoft zeigt limitierte Xbox One X in Cyberpunk-2077-Optik

Cyberpunk 2077 Fans aufgepasst: Wie Microsoft kürzlich offiziell bekannt gab, wird noch vor Release des eigentlichen Cyberpunk 2077-Spiels, eine limitierte Auflage der Xbox One X-Konsole in Cyberpunk 2077 Optik auf dem Markt kommen.

In Zusammenarbeit mit dem Entwickler CD Projekt Red ließ sich nun auch Microsoft von der Cyberpunk-Ästhetik und den Neonlichtern von Night City inspirieren. Farblich orientiert sich die in geringer Anzahl hergestellte Xbox One X hauptsächlich an das im Spiel dominierende abgenutzte metallene Farbschema. Darüber hinaus sollen fluoreszierende Graffitis und der optisch wirkende Scrap-Look am Gehäuse und am Bedienfeld für das nötige Cyberpunk-Feeling sorgen.

Die schick aussehende Special Edition der Cyberpunk 2077-Konsole erscheint im Juni diesen Jahres in der 1-TB-Variante und wird vermutlich mit dem im Teaser gezeigten und vor kurzem geleakten Xbox-One-X-Controller ausgeliefert. Ob es die Konsole im Bundle mit einem einem digitalen Key von Cyberpunk 2077 geben wird, der dann entweder vorab oder zum Erscheinungstermin am 17. September eingelöst werden kann, darüber darf derzeit noch spekuliert werden.