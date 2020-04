GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Limited Edition landet für 5.000 Euro bei eBay (Update)

Wie Hardwareluxx bereits im Februar dieses Jahres berichtete, verloste NVIDIA eine Special-Edition der auf 200 Exemplare limitierten GeForce RTX 2080 Ti in der Founders Edition, die im Cyberpunk-2077-Stil gehalten wurde. Insgesamt gab es 77 Karten auf dem offiziellen Twitter-Account zu gewinnen. Um mitzumachen, musste lediglich ein Video retweetet, auf den NVIDIA-Tweet mit dem Hashtag #RTXOn geantwortet, sowie ein weiterer Nutzer markiert werden. Sowohl der Beitragsersteller als auch der im Tweet markierte User konnten sich dann über eine Special-Edition der GeForce RTX 2080 Ti freuen.

Mittlerweile scheinen die Gewinner ihre GPUs erhalten zu haben, denn aktuell tauchen die ersten Cyberpunk-2077-Grafikkarten bei eBay auf.

Sowohl in den Vereinigten Staaten von Amerika als auch in Deutschland findet sich momentan ein entsprechendes Angebot. Die Karte in Deutschland lässt sich momentan (Stand: 8:00 Uhr am 6. April) noch für satte 5.000 Euro per Sofortkauf mit aktivierter Preisvorschlag-Option erwerben. Somit scheint der Verkäufer potenziellen Käufern beim Preis noch einen gewissen Verhandlungsspielraum anzubieten.

Auch wenn der Preis zunächst völlig überzogen zu sein scheint, könnte sich die in Deutschland angebotene Karte noch zu einem wahrhaften Schnäppchen entwickeln. Grund hierfür dürfte die Entwicklung der Auktion in den Vereinigten Staaten sein. Hier wurde die limitierte Grafikkarte im Auktionsformat eingestellt. Bei einer aktuellen Laufzeit von fast drei Tagen liegt der Preis bereits bei über 4.000 US-Dollar - Tendenz steigend. Somit ist es sehr wahrscheinlich, dass der Preis in Kürze die 5.000-US-Dollar-Marke erreichen wird. Allerdings sei an dieser Stelle erwähnt, dass der momentan Höchstbietende lediglich eine Bewertung aufweist. Somit könnte es sich hier auch um einen sogenannten Spaßbieter handeln.

Ebenfalls dürfte die Berichterstattung der Auktion in den USA die Zahl der Spaßbieter in die Höhe treiben. Dies hätte zur Folge, dass die Auktion vorzeitig beendet werden muss und der Verkäufer zunächst leer ausgeht.

Des Weiteren gilt zu beachten, dass Verkaufspreise von 5.000 Euro oder mehr den ein oder anderen Gewinner davon überzeugen werden, sich von seiner Grafikkarte zu trennen. Trotz der geringen Auflage dürfte es nur eine Handvoll Käufer geben, die rund 5.000 Euro für eine Grafikkarte ausgeben wollen. Sobald das Angebot steigt, wird der Preis rapide fallen.

Update:

In Großbritannien ist eine der Auktionen ausgelaufen. Angeblich wurden hier 5.000 britische Pfund erzielt – umgerechnet etwa 5.450 Euro. Allerdings zeigen die Gebote, das hier womöglich der Preis nach oben getrieben werden sollten – ohne echtes Kaufinteresse.