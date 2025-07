Werbung

Die Nintendo Switch 2 hat einen fulminanten Start hingelegt. Von offizieller Seite her gehört die Konsole, die am 5. Juni ihren weltweiten Start mit mehr als 3,5 Millionen verkauften Einheiten in der ersten Woche feierte, zu den erfolgreichsten Spielekonsolen des Herstellers. Keine andere Nintendo-Konsole verkaufte sich schneller. Doch auch verglichen mit anderen Systemen scheint sich die Nintendo Switch 2 ausgesprochen gut zu schlagen und für neue Rekorde zu sorgen.

So berichtet das japanische Videospielmagazin Famitsu, dass sich die Nintendo Switch 2 im Laufe des ersten Monats im Heimatland Japan über 1,54 Millionen Mal verkaufte und damit sogar die Zahlen der Sony PlayStation 2 übertreffen konnte, die sich zu ihrem Verkaufsstart in Japan in den ersten vier Wochen rund 1,13 Millionen Mal verkauft hatte. Zum Vergleich: Der Game Boy Advance schaffte es 2001 auf fast 1,37 Millionen verkaufte Exemplare, der Nintendo DS kam auf nicht ganz 1,27 Millionen Einheiten.

Doch auch in den USA, wo es Nintendo traditionell schwerer hat, scheinen die Verkaufszahlen durch die Decke zu gehen. Laut den Daten von Circana soll Nintendo bis zum 7. Juni mehr als 1,1 Millionen Geräte der Nintendo Switch 2 verkauft haben, womit die Konsole im Juni das erfolgreichste System in den USA war. Demnach soll die US-Kundschaft dem Konzern einen Umsatz von rund 978 Millionen US-Dollar beschert haben, was gegenüber dem Vorjahresmonat einem satten Plus von 249 % entspricht. Es sei der erfolgreichste Juni-Monat für Nintendo-Hardware in den USA gewesen. Beim Zubehör soll Nintendo in den Vereinigten Staaten ebenfalls deutlich zugelegt haben. Die Verkäufe sollen im letzten Monat um 29 % auf 293 Millionen US-Dollar angestiegen sein. Darunter fallen vor allem der neue Pro-Controller und die JoyCon 2.

Der Launchtitel "Mario Kart World" konnte sich dagegen nicht an die Spitze der US-Charts setzen und belegte hinter "Death Stranding 2" und "Elden Ring: Nightreign" den dritten Platz. Da neue Exklusivtitel für die Konsole bislang noch Mangelware sind, dürfte der Fun-Racer immerhin das meistverkaufte Switch-2-Spiel gewesen sein. "Donkey Kong Bananza" als nächster großer Titel folgte erst wenige Tage danach.

Offizielle Zahlen dürfte es Anfang August geben, wenn Nintendo seine neusten Quartalszahlen veröffentlichen wird.