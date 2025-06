Werbung

Nintendo feiert mit der Switch 2 einen historischen Verkaufsstart. Innerhalb von nur vier Tagen nach dem weltweiten Launch am 5. Juni 2025 wurden über 3,5 Millionen Konsolen verkauft. Damit ist sie nicht nur die am schnellsten verkaufte Konsole in der Geschichte des Unternehmens, sondern übertrifft auch die Startwoche des Vorgängers um mehr als das Doppelte. Zum Vergleich: Die ursprüngliche Nintendo Switch brachte es 2017 in ihrer ersten Woche auf rund 1,4 Millionen verkaufte Einheiten. Bereits am ersten Tag sollen laut Analysten weltweit drei Millionen Geräte verkauft worden sein, was auch den bisherigen Tagesrekord der PlayStation 4 mit einer Million Einheiten übertrifft.

Ein Grund für den Erfolg liegt in den umfassenden technischen Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell. Die Switch 2 verfügt über ein größeres 7,9-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung, einen deutlich stärkeren NVIDIA-Prozessor und unterstützt die DLSS-Technologie für hochskaliertes Rendering. Diese Upgrades ermöglichen nicht nur ein besseres Spielerlebnis bei neuen Titeln, sondern verbessern obendrein die grafische Qualität älterer Spiele durch gezielte Updates. Klassiker wie Super Mario Odyssey oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild profitieren bereits von diesen Optimierungen.

Besonders positiv aufgenommen wurde die Abwärtskompatibilität der Switch 2, die es erlaubt, bestehende Switch-Spiele auf dem neuen System zu nutzen. Auch das Launch-Bundle mit Mario Kart World trug zur hohen Nachfrage bei. Die Konsole ist in der Standardversion für 469,99 Euro erhältlich, das Bundle mit Spiel kostet 509,99 Euro.

Die große Nachfrage führte zu einem turbulenten Vorverkauf mit ausgelasteten Online-Shops und hoher Scalper-Aktivität. Nintendo reagierte mit zusätzlichen Maßnahmen zur Begrenzung des Weiterverkaufs, unter anderem durch Kooperationen mit Online-Marktplatzbetreibern in Japan. Gleichzeitig wurde die Produktionskapazität erhöht, um Engpässe zu vermeiden. Präsident Shuntaro Furukawa entschuldigte sich sogar öffentlich für enttäuschte Kunden, die bei den ersten Verkaufsaktionen leer ausgingen.

Mit mehr als 152 Millionen verkauften Einheiten ist die erste Switch bereits eine der erfolgreichsten Konsolen der Geschichte. Die Switch 2 könnte angesichts des Verkaufsstarts und der Prognosen noch höher hinaus. Nintendo strebt an, bis März 2026 rund 15 Millionen Geräte zu verkaufen, doch Branchenbeobachter halten eine noch höhere Zahl für realistisch, sofern die Produktionskapazitäten mit der Nachfrage Schritt halten.

