Nach nicht ganz acht Jahren und über 150 Millionen verkauften Einheiten bekommt die Nintendo Switch am kommenden Donnerstag endlich einen Nachfolger. Ein neues Design mit größerem Bildschirm und natürlich eine leistungsfähigere Hardware sowie moderne Techniken wie die Unterstützung für NVIDIAs Upscaling-Technik DLSS sollen die Nintendo Switch 2 zu einer echten 4K-Konsole machen und damit nicht nur den Titeln aus dem Super-Mario-Universum zu neuem Glanz verhelfen.

Die sind wenige Tage vor dem offiziellen Marktstart der Konsole teilweise schon zu günstigeren Preisen vorbestellbar. So listen einige Onlinehändler wie Amazon, MediaMarkt oder Coolblue den Starttitel „Mario Kart World“ ab 79 Euro und damit 10 Euro unter der eigentlichen Preisempfehlung. Das gilt auch für „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ sowie dessen Vorgänger „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“, welche für 69 statt 79 Euro angeboten werden. Bei diesen handelt es sich um die physischen Switch-2-Versionen. Die Grafik- und teilweise auch Inhalts- sowie Steuerungs-Verbesserungen kann man aber auch als Upgrade für rund 10 bis 20 Euro erhalten, wenn man die Spiele bereits für die erste Generation erworben hat. Das gilt jedoch nur für ausgewählte Titel.

Vorbesteller sollten zudem einen Blick auf „Cyberpunk 2077: Ultimate Edition“, „Hitman World of Assassination – Signature Edition“, „Hogwarts Legacy“ oder „Sid Meier’s Civilization VII“ werfen. In den nächsten Wochen werden mit „Donkey Kong Bananza“ und einem neuen „Pokémon“ weitere Blockbuster erscheinen. Zahlreiche Switch-Spiele können dank Abwärtskompatibilität ebenfalls auf der Switch 2 gespielt werden und hier hält der eShop in diesen Tagen einige spannende Angebote bereit; darunter „Doom“ für 3,99 Euro, „Assassin’s Creed: The Rebel Collection“ für 14,99 Euro, „Red Dead Redemption“ für 29,99 Euro und „The Elder Scrolls V: Skyrim“ für 19,79 Euro.

Teures Zubehör

Die Konsole selbst ist dagegen vereinzelt wieder vorbestellbar – wenn auch teilweise nur nach Einladung, bzw. Bewerbung. Als Bundle mit „Mario Kart World“ werden dafür 509,99 Euro aufgerufen, ohne das Spiel 469,99 Euro. Amazon hat bislang immer mittwochs neue Konsolen auch ohne Einladung vorbestellbar gemacht.

Um das volle Potential aus der Konsole zu schöpfen, benötigt man einiges an Zubehör. Dazu gehören der neue Pro-Controller, welcher rund 90 Euro kostet, eine Tasche, um die Hybridkonsole sicher mitnehmen zu können, für etwa 30 Euro, oder aber die Kamera für rund 60 Euro, um beim Spielen mit Freunden sichtbar zu sein. Eine spezielle Webcam im Piranha-Pflanzen-Look ist mit rund 40 Euro etwas günstiger. Ein zusätzliches Paar der Joy-Con 2 kostet 90 Euro, die Aufladehalterung ca. 35 Euro und der Lenkrad-Adapter etwa 20 Euro.

Vor allem sollte man beim Kauf der Nintendo Switch 2 eine zusätzliche Speicherkarte erwerben, denn die integrierten 256 GB könnten schnell knapp werden. Die offizielle Nintendo SanDisk kostet mit 256 GB bereits 55 Euro. Einsetzen lassen sich jedoch sämtliche microSD-Express-Karten mit einer Kapazität von theoretisch bis zu 2 TB. Die sollten Datenübertragungsraten von mindestens 800 MB/s möglich machen, was im Übrigen dem 10-Fachen des Vorgängers entspricht und die Auswahl deutlich einschränkt. So kosten kompatible Karten von Drittanbietern mit 128 GB etwa 50 Euro oder mit 256 GB auch mal 60 Euro. Sie benötigen den Zusatz "EX". Die Displayschutzfolie zu entfernen, empfiehlt Nintendo im Übrigen nicht, da diese den Bildschirm bei Stößen und Stürzen vor Zersplitterung schützen soll.

Wer die Konsole noch nicht vorbestellen und erst einmal ausprobieren möchte, der hat vom 6. bis zum 8. Juni im Rahmen der DoKomi in Düsseldorf die Gelegenheit dazu. Messebesucher sollen die neuen Nintendo-Konsole vor Ort mit einem breiten Line-Up an Titeln ausprobieren können.

Wir haben die Konsole bereits vorbestellt und werden kurz nach dem Release unsere ersten Eindrücke teilen.