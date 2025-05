Werbung

Wie jedes Jahr dreht das Hardwareluxx-Team auf der Computex in Taipeh zahlreiche Videos, die jede Menge Produktneuheiten und Fortschritte im IT-Sektor aufzeigen. In diesem Jahr haben wir für unsere Leserschaft zahlreiche Videos eingeplant, die einen Blick auf die neuen Produkte ermöglichen werden. Am vierten und letzten Tag der Computex waren es noch einmal neun Videos. Bessere Kühler, Alu-Lüfter und eine eigene Grafikkarte zeigte Cooler Master, bei Maxsun gab es eine Dual-GPU, ein erweitertes BIOS und Mainboards mit vertikalem PCIe-Anschluss und AGI Technology stellte drei Gen5-SSDs, DDR5-Speicher und eine MicroSD-Express-Karte aus.

Bei Montech konnten wir Gehäuse, AIOs und Netzteile auffinden, Valkyrie präsentierte Gehäuse, Kühler und erste Eingabegeräte und bei Edgame Gear drehte sich alles um Gaming-Mäuse und Tastaturen. Schließlich bietet HAVNs BF360-Gehäuse viel Airflow, Duckys Cushion 98 ist anpasspar und leise und APNX feiert Netzteil-Premiere und zeigte Glasgehäuse sowie AIOs.

Cooler Master: Bessere Kühler, Alu-Lüfter und eigene Grafikkarte

Cooler Master hat auf der Computex 2025 einen breiten Ausblick auf aktuelle Produkte sowie kommende Entwicklungen gegeben. Neben Prototypen wurden auch marktreife Komponenten und Komplettlösungen präsentiert – darunter neue Gehäuse, Kühllösungen, Netzteile und sogar eine eigene Grafikkarte.



[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Maxsun: Dual-GPU, erweitertes BIOS und Boards mit vertikalem PCIe-Anschluss

Auf der Computex 2025 präsentiert Maxsun eine breite Palette neuer Produkte für den DIY- und Systemintegratoren-Markt. Im Fokus stehen neue Grafikkarten, Mainboards sowie ein stark erweitertes BIOS mit praktischen Funktionen für Enthusiasten.



[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

AGI Technology: 3 Gen3-SSDs, DDR5-Speicher und MicroSD-Express-Karte

AGI Technology fertigt einerseits für den Endkundenmarkt selbst Arbeitsspeicher- und SSD-Produkte, jedoch auch für andere Hersteller. Auf der Computex war AGI Technology natürlich auch vertreten und auf dem Stand konnten wir mit der AI858, Project P14 und Project 10 drei Gen5-SSDs und die TurboJet-DDR5-Serie in unterschiedlichen Heatspreader-Farben inklusive RGB-Beleuchtung entdecken. Gerade für die Interessenten der Nintendo Switch 2 dürfte die TF338-MicroSD-Express-Karte spannend sein.



[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Montech: Gehäuse, AiOs und Netzteile

Montech zeigt auf der Computex vor allem neue Gehäuse, kann aber auch mit Neuheiten im Netzteil- und Kühlungsbereich aufwarten. Das bisher auffälligste Montech-Gehäuse, das wir testen konnten, war das King 95 Pro mit seinem gewölbten Übergang zwischen Front- und Seitenglasscheibe. Offenbar war es auch so erfolgreich, dass Montech mit Geschwistermodellen nachlegt.



[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Valkyrie: Gehäuse und Kühler und erste Eingabegeräte

Am Computex-Messestand von Valkyrie fallen zwar gleich die bunten beleuchteten Gehäuse des Herstellers auf. Man zeigt aber auch neue Kühllösungen und sogar erste eigene Eingabegeräte. Die spannendsten Neuheiten stellen wir im Video vor.



[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Endgame Gear: Gaming Mäuse & Tastaturen

Am Stand der ProGamers Group auf der diesjährigen Computex zeigen gleich mehrere Aussteller ihre Produkte. So präsentierte Endgame Gear auch die nächste Generation ihrer Gaming-Produkte. Der Fokus lag dabei auf den überarbeiteten Modellen der bekannten OP1- und XM2-Mäuse sowie einer neuen Version des KB65-Keyboards.



[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

HAVN: Gehäuse BF 360 mit viel Airflow

Auch heute nutzten Hardware-Hersteller aus der ganzen Welt die Chance, ihre neuesten Produkte auf der Computex in Taipeh zu präsentieren. Unser Team vor Ort hat dabei den Stand von Pro Gamers Group besucht. An diesem stellen gleich mehrere Produzenten ihre Produkte vor. Einer davon ist HAVN.



[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Ducky: Anpassbare und leise Cushion 98

Teil der Pro Gamers Group ist auch der Tastatur-Spezialist Ducky, der vor allem für die hochwertigen, mechanischen Tastaturen bekannt ist. Mit der Cushion 98 wurde auf der Computex eine neue Tastatur vorgestellt, die noch den Prototypen-Status innehat und demnach noch nicht finalisiert ist. Die Bezeichnung Cushion verrät dabei schon ein wenig, dass die Tastatur etwas mit Kissen zu tun haben muss und dem ist auch so.



[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

APNX: Netzteil-Premiere, Glasgehäuse und AiOs

Ein besonderer Hingucker unter den neuen APNX-Produkten ist das Showgehäuse V2. Man nutzt die Computex aber auch, um neue Produkte aus dem Kühlungssegment und auch erste eigene Netzteile zu zeigen.



[Weiterlesen]