Auch heute nutzten Hardware-Hersteller aus der ganzen Welt die Chance, ihre neuesten Produkte auf der Computex in Taipeh zu präsentieren. Unser Team vor Ort hat dabei den Stand von Pro Gamers Group besucht. An diesem stellen gleich mehrere Produzenten ihre Produkte vor. Einer davon ist HAVN.

Bereits 2024 stellten die Entwickler dort ein Show-Gehäuse vor. Mit dem BF 360 wird dieses Jahr ein weiteres großes Gehäuse präsentiert, das seinen Fokus ganz klar auf Airflow setzt. Dabei ist das BF 360 etwas kompakter als das Gerät aus dem Vorjahr. Besonders auffällig ist das neu designte Frontpanel. Farblich erinnert dieses an eine Anthrazitplatte. Damit passt es gut zum restlichen, ganz in schwarz gehaltenen Gehäuse. Insgesamt präsentiert sich das Gehäuse schlicht und modern. Wer lieber auf einen weißen Build setzt, kann das Gehäuse auch hierzu passend erstehen.

Das Front-Element wurde so optimiert, dass es maximalen Luftdurchlass bietet. Die Zwischenstege hat HAVN so platziert, dass sie nach Möglichkeit nicht im Luftstrom stehen und dennoch maximale Stabilität für das Gehäuse bieten. Hinter dem Panel sitzen zwei 180 mm Lüfter. Im Inneren wurde im oberen Bereich ausreichend Platz für die Montage von Radiatoren gelassen.

Am Messe-Stand konnten wir auch einen Blick auf die neuen Lüfter der H-Serie werfen. Diese sind in 120 mm, 140 mm und 180 mm jeweils in schwarz und weiß verfügbar. Ein Glasfaser-Plastik-Mix soll den Lüftern die maximal mögliche Stabilität geben. Neben dem Material selbst dienen dazu auch die Verstärkungen, die zusätzlich verbaut wurden. Für ein möglichst leises Laufgeräusch sorgen die integrierten Entkopplungen. HAVN geht mit der H-Serie einem neuen Ansatz nach. Die Lüfter sind recht dick, wenn man sie mit Konkurrenz-Geräten vergleicht. Dadurch konnte ein größerer Motor verbaut werden, als dies normalerweise der Fall ist. Das soll für eine weitere Reduktion des Geräuschpegels sorgen. Tests zu Gehäuse und Lüftern folgen demnächst.