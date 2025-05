Werbung

Am Stand der ProGamers Group auf der diesjährigen Computex zeigen gleich mehrere Aussteller ihre Produkte. So präsentierte Endgame Gear auch die nächste Generation ihrer Gaming-Produkte. Der Fokus lag dabei auf den überarbeiteten Modellen der bekannten OP1- und XM2-Mäuse sowie einer neuen Version des KB65-Keyboards.

Die Mäuse der V2-Reihe haben ein umfassendes Update erhalten. Während das ursprüngliche Line-up im vergangenen Jahr als solide Basis diente, bringt die V2-Version zahlreiche Optimierungen. Die kompakten OP1-Modelle und die etwas größeren XM2-Mäuse sind sowohl in kabelgebundener als auch in Wireless-Ausführung erhältlich. Herzstück der neuen Geräte ist ein von Pixart entwickelter Custom-Sensor. Dieser erlaubt eine DPI-Einstellung in feinen 10er-Schritten. Zuvor waren nur 50er-Schritte möglich. Eine weitere Neuerung ist die erweiterte Lift-off-Distance-Einstellung, die nun in elf Stufen von 0,7 bis 1,7 mm angepasst werden kann.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Zudem verbaut Endgame Gear nun einen verbesserten, taktilen Dustproof-Encoder, der robuster sein soll als die zuvor verwendete Version. Auch beim praktischen Handling wurde nachgebessert. Die Skates der Mäuse lassen sich nun dank eines anwenderfreundlicheren Klebers deutlich leichter austauschen, als dies noch im letzten Jahr der Fall war. Im Hinblick auf die Verfügbarkeit zeigte sich Endgame Gear zuversichtlich. Die OP1 V2, sowohl in der Wireless- als auch in der kabelgebundenen Version, soll im Juni auf den Markt kommen. Die überarbeitete XM2 folgt voraussichtlich einen Monat später.

Ein weiteres Highlight war die überarbeitete Version des KB65-Keyboards. Während das Modell im Vorjahr in einer 1K-Variante vorgestellt wurde, bringt Endgame Gear nun eine 8K-Version auf den Markt. Das Feedback zur ersten Generation, insbesondere in Bezug auf den Klang der Tasten, wurde zum Anlass für einige Neuerungen genommen. Statt Gateron-Switches setzt man nun auf Kailh-Switches in Kombination mit einem Poron-Dämpfer und einem Silikon-Dämpfungssystem, was zu einem deutlich angenehmeren Tippgeräusch führt. Das Gehäuse besteht weiterhin aus CNC-gefrästem Aluminium, das Gewicht bleibt unverändert. Neben der 8K-Pollingrate unterstützt die neue Tastatur nun auch Features wie Rapid Trigger und SCD.

Preislich bleibt Endgame Gear auf gewohntem Niveau. Die Wireless-Mäuse kosten etwa 120 Euro, die kabelgebundene Variante wird mit rund 80 Euro statt bisher 75 Euro angeboten. Das neue KB65-Keyboard ist bereits für 160 Euro erhältlich.