AGI Technology fertigt einerseits für den Endkundenmarkt selbst Arbeitsspeicher- und SSD-Produkte, jedoch auch für andere Hersteller. Auf der Computex war AGI Technology natürlich auch vertreten und auf dem Stand konnten wir mit der AI858, Project P14 und Project 10 drei Gen5-SSDs und die TurboJet-DDR5-Serie in unterschiedlichen Heatspreader-Farben inklusive RGB-Beleuchtung entdecken. Gerade für die Interessenten der Nintendo Switch 2 dürfte die TF338-MicroSD-Express-Karte spannend sein.

Zu den SSDs zählt unter anderem die AI858 mit dem PCIe-5.0-x4-Interface. AGI bedient sich beim Controller bei Silicon Motion und verwendet den SM2508. Dieser ist dazu in der Lage, sequentielle Transferraten von 14.000 MB/s lesend und 12.000 MB/s schreibend zu erreichen. Die AI858 wird es in den Kapazitäten 1 TB, 2 TB und 4 TB geben. Ferner wird es auch Gen5-SSDs der Project-P14- und Project-P10-Reihe geben, die als Controller jedoch den Phison PS5028-E28 respektive PS5031-E31T erhalten. Während die Project P14 eine Lese- und Schreibrate bis 14.000 MB/s erlaubt, sind es bei der Project P10 laut AGI 10.000 MB/s beim Lesen und 8.000 MB/s beim Schreiben.

Von AGI Technology direkt wird es mit der TurboJet-Serie auch DDR5-Arbeitsspeicher für Intels und AMDs moderne Plattformen geben. Für einen edlen Look soll der Heatspreader aus gebürstetem Aluminium sorgen, den es in Rot, Grau, Silber, Bronze und Gelb geben wird. Dem weiter anhaltenden Trend nach, baut AGI eine RGB-LED-Leiste oben auf die Module. Den Anfang machen werden 32-GB- und 48-GB-Kits mit jeweils zwei Modulen und einem Speichertakt bis 4.000 MHz (DDR5-8000).

In weniger als zwei Wochen wird Nintendos Switch-2-Konsole am 5. Juni veröffentlicht. Der interne Speicher beträgt 256 GB und um diesen zu erweitern, ist eine MicroSD-Express-Card notwendig. Die alten MicroSD-Karten sind nicht kompatibel. Mit der TF338 getauften MicroSD-Express-Karte möchte AGI auch für die Nintendo Switch 2 mit zwei Karten bereit sein. Angebunden mittels PCIe 3.0 x1 sollen die beiden Speicherkarten mit 128 GB und 256 GB auf Datenraten von 800 MB/s lesend und 700 MB/s schreibend kommen. Die Preise hierfür sind noch nicht bekannt. AGI ist jedoch bestrebt, bis zum Konsolen-Launch am 5. Juni die Karten auszuliefern.