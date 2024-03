Werbung

Das Montech King 95 Pro ist ein besonderes Showgehäuse: Mit einem gewölbten Übergang zwischen zwei Glasseiten soll es besonders elegant wirken. Dabei sorgen sechs A-RGB-Lüfter und ein A-RGB-Streifen ab Werk für eine intensive Beleuchtung. Und wenn ein noch stärkerer Luftstrom benötigt wird, montiert man einfach die mitgelieferte Meshfront.

Die typischen Showgehäuse sind Modelle, bei denen eine gläserne Front und das Glasseitenteil an einer harten Kante aufeinandertreffen. Bei Montechs King 95 Pro wölbt sich die Front hingegen zum Glasseitenteil und sorgt damit für einen regelrecht fließenden Übergang. Mit gleich sechs vormontierten A-RGB-Lüftern und einem A-RGB-Streifen an der Front geht Montech bei der Beleuchtung in die Vollen. Die Kombination aus den großen Glasflächen und der besonders intensiven A-RGB-Beleuchtung soll für eine möglichst spektakuläre Wirkung sorgen.

Das King 95 Pro kann aber nicht nur im "Elegant Glass Mode" genutzt werden. Zum Lieferumfang gehört eine zweite, perforierte Front, die den einfachen Wechsel zum "Turbo Mesh Mode" ermöglicht. Als großzügig gestaltetes ATX-Modell soll das Montech-Gehäuse High-End-Hardware wie lange Grafikkarten aufnehmen können. Wasserkühlungsnutzer profitieren von einem 360-/280-mm-Radiatorenplatz unter dem Deckel und von einem 240-mm-Radiatorenplatz an der Seite.

Montech bietet sein wandelbares Showgehäuse als lüfterloses Standardmodell und als King 95 Pro mit den sechs A-RGB-Lüftern an. Dazu stehen jeweils gleich vier Farben zur Auswahl: Gentleman Black, Pure White, Prussian Blue und Vibrant Red. Das King 95 kostet je nach Farbvariante zwischen rund 110 und 125 Euro. Die King 95 Pro-Modelle liegen hingegen zwischen rund 150 und 170 Euro. Das von uns getestete King 95 Pro Gentleman Black wird für rund 150 Euro gelistet.

Der Lieferumfang überrascht positiv. Montech legt dem Gehäuse eine Anleitung und eine praktische Sortierbox mit Montagematerial, Kabelbindern, Klettverschlüssen und Abdeckungen für die Anschlüsse des I/O-Panels bei. Die einzelnen Fächer für das Montagematerial sind auf dem Deckel sogar beschriftet. Zudem enthält die große Zubehörbox auch eine Laufwerkshalterung, die am Gehäuseboden montiert werden kann sowie die alternative Meshfront.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: