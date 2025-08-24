Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Die Redaktion aktualisierte nicht nur ihre CPU-Kaufberatung für den Sommer 2025, sondern stellte auch die Raijintek MGA-68, den EIZO FlexScan EV2720S, das HUAWEI MatePad 11.5 und das NZXT N9 Z890 auf den Prüfstand. Aber auch der neuste Mafia-Teil wurde angespielt oder die Shokz OpenDots ONE und die ZOTAC GAMING GeForce RTX 5090 Arcticstorm AIO getestet. Natürlich stand die Woche voll im Zeichen der Gamescom 2025.

Donnerstag, 14.05.2025: QNAP lässt die Wahl Günstiger, schneller, flexibler [Anzeige]

Wird das NAS für die Datensicherung, große Virtualisierungen oder durch zahlreiche Nutzer verwendet, kommt man an großen Speicherpools und einer schnellen Netzwerkanbindung nicht vorbei. QNAPs aktuelle Lösungen bieten hier klare Vorteile: Alle verfügbaren Festplatten lassen sich nutzen, ohne bei der Netzwerkanbindung Kompromisse eingehen zu müssen... [weiterlesen]

Freitag, 15.08.2025: CPU-Kaufberatung Sommer 2025

Der Prozessor ist die zentrale Komponente eines jeden PCs – egal ob Office-, Workstation- oder Gaming-System. Von den wenigen ARM-Systemen im Notebook-Segment einmal abgesehen hat der gewillte CPU-Käufer dabei eigentlich nur die Wahl zwischen AMD und Intel. Während sich AMD vom kleinen David inzwischen zu einem Konkurrenten auf Augenhöhe entwickelt hat, hat der einstige Chipriese Intel mit großen Problemen zu kämpfen. Dies betrifft vor allem den für uns interessanten Desktop-Markt. Das bedeutet aber nicht, dass Intel gänzlich abgeschrieben ist, denn je nach Segment liefert Intel noch die beste Alternative... [weiterlesen]

Samstag, 16.08.2025: Raijintek MGA-68 im Test

Mit der MGA-68 bringt Raijintek eine kompakte Gaming-Tastatur auf den Markt, die auf die Magnetschaltertechnologie setzt und damit ein besonders reaktionsschnelles und anpassbares Tipperlebnis verspricht. Im Hardwareluxx-Test klären wir, ob das 65-%-Modell mit Hot-Swap-Funktion, Aluminiumgehäuse und ARGB-Beleuchtung auch in der Praxis überzeugen kann... [weiterlesen]

Montag, 18.08.2025: EIZO FlexScan EV2720S im Office-Test

Der EIZO FlexScan EV2720S möchte als echtes Multitalent im Office-Einsatz überzeugen. Dafür kombiniert er ein 27 Zoll großes IPS-Panel mit QHD-Auflösung und einem Typ-C-Docking-Port. Unser Office-Test zeigt, wo die Stärken liegen – und ob es auch Schwächen gibt... [weiterlesen]

Dienstag, 19.08.2025: HUAWEI MatePad 11.5 2025 im Test

Ein PaperMatte-Display, das nahezu blendfrei ist und sich beim Schreiben fast wie Papier anfühlt - das verspricht HUAWEI bei der 2025er-Auflage seines MatePad 11.5 2025. Wie vielseitig nutzbar das Tablet mit Smart Keyboard und M-Pencil ist, klären wir im Testbericht... [weiterlesen]

Mittwoch, 20.08.2025: NZXT N9 Z890 im Test

Nachdem wir mit dem NZXT N9 X870E (Hardwareluxx-Test) die weiße Version getestet hatten, folgt nun das N9 Z890 in Schwarz für Intels Core-Ultra-200S-Prozessoren auf Basis der Arrow-Lake-S-Architektur. Auch die LGA1851-Version ist im Auftrag von NZXT bei ASRock gefertigt worden und soll Intel-Enthusiasten mit einer guten Ausstattung und Onboard-Komfort ansprechen. Kann NZXT mit dem N9 Z890 überzeugen? Wir klären dies in diesem Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 21.08.2025: Shokz OpenDots ONE im Test

Bei den neuen Open-Ear-Ohrhörern OpenDots ONE setzt Shokz auf ein anderes Design: Die Clip-On-Ohrhörer sollen regelrecht als modisches Accessoire taugen. Doch überzeugen die OpenDots ONE auch funktional und klanglich... [weiterlesen]

Freitag, 22.08.2025: Die ZOTAC GAMING GeForce RTX 5090 Arcticstorm AIO im Test

Seit mehr als einem halben Jahr ist die GeForce RTX 5090 nun schon am Markt und wird auch in den kommenden Monaten des Topmodell bleiben. ZOTAC GAMING stellt mit der GeForce RTX 5090 Arcticstorm AIO nun ein High-End-Modell mit AiO-Kühlung vor, welches wir uns genauer angeschaut haben. Neben der Leistung und vor allem den Temperaturen und der Lautstärke hat die Karte auch optisch so einiges zu bieten. Auch dazu im Rahmen des Tests gleich mehr... [weiterlesen]

Samstag, 23.08.2025: Mafia - The Old Country angespielt

Kurz vor der diesjährigen gamescom ist Mafia: The Old Country erschienen. Das Spiel wurde letztes Jahr bei der Opening Night Live mit einem Trailer vorgestellt. Am 8. August 2025 folgte nun der Release... [weiterlesen]