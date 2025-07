Werbung

In dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de abermals einige spannende Artikel online. Wir testeten nicht nur das Lian Li DK07 oder die Acer Predator Hera DDR5 RGB, sondern auch die Noctua NF-A12x25 G2, die MSI Versa Pro Wireless, das ASUS ROG Zephyrus G16 und die Thermaltake MAGFloe 360 Ultra ARGB Sync. Außerdem hatten wir Druide in Diablo Immortal und Dune Awakening angespielt.

Freitag, 27.05.2025: Lian Li DK07 im Test

Lian Li bietet mit dem DK07 ein einzigartiges Produkt an: Das Tischgehäuse nimmt unter seiner gläsernen Tischplatte gleich zwei ausgewachsene, voneinander unabhängige E-ATX-Systeme auf und verspricht sowohl bei der Kühlung als auch auf der Storage-Seite eine hohe Flexibilität. Flexibel ist man dank der motorisierten Höhenverstellung aber auch bei der Tischhöhe. So ist ein müheloser Wechsel zwischen Sitz- und Stehhöhe möglich. Ist das knapp 1.400 Euro teure Tischgehäuse damit eine Traumlösung für Enthusiasten... [weiterlesen]

Freitag, 27.05.2025: Acer Predator Hera DDR5 RGB im Test

Die Hersteller von DDR5-Speicher scheinen sich immer weiter an das Limit dessen heranzutasten, was auf Basis der aktuellen Plattformen möglich ist. Während für Intel schon länger gilt, dass 8.000+ MT/s funktionieren, gilt dies für AMD erst relativ kurzzeitig. Heute schauen wir uns ein Speicherkit von Predator an, einem für RAM eher unbekannten Hersteller, hinter dem aber mit Acer ein großer Name steckt. Wie gut sich der Predator Hera DDR5 RGB bei 8.400 MT/s schlägt, zeigt dieser Test... [weiterlesen]

Sonntag, 29.06.2025: Noctua NF-A12x25 G2 im Test

Es gibt frischen Wind im Bereich der 120-mm-Lüfter: Noctua bringt den NF-A12x25 G2 auf den Markt und verspricht damit einen weiter optimierten Premiumlüfter. Laut Noctua ist er der ideale Allrounder. Im Test klären wir, ob der NF-A12x25 G2 wirklich in den unterschiedlichsten Szenarien brillieren kann... [weiterlesen]

Montag, 30.06.2025: MSI Versa Pro Wireless im Test

Mit der Versa Pro Wireless samt Mouse Dock Pro hat MSI ein neues Flaggschiff im Bereich kabelloser Gaming-Mäuse vorgestellt. In unserem Test werfen wir einen detaillierten Blick auf die Kombination aus leistungsstarkem Sensor, umfangreicher Ausstattung und auffälligem Design. Dabei prüfen wir nicht nur die technischen Daten, sondern auch die Alltagstauglichkeit der Maus und des zugehörigen Docks im praktischen Einsatz... [weiterlesen]

Mittwoch, 02.07.2025: ASUS ROG Zephyrus G16 im Test

Das ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) wird zwar unter dem Gaming-Label geführt und verspricht eine hohe Spieleleistung, kann sich dank seines edlen Auftretens und eines hochwertigen OLED-Bildschirms aber auch für Content-Ersteller eignen. Wir haben dem schlanken High-End-Boliden in der besten Ausstattungsvariante ausführlich auf den Zahn gefühlt. Rund 4.800 Euro kostet das Testgerät... [weiterlesen]

Donnerstag, 03.07.2025: Thermaltake MAGFloe 360 Ultra ARGB Sync im Test

Die Thermaltake MAGFloe 360 Ultra ARGB Sync präsentiert sich mit einem großen und fast rahmenlosen 3,95-Zoll-LCD und mit drei intensiv beleuchteten Lüftern. Dabei hat der Nutzer sogar die Wahl zwischen regulär orientierten und gedrehten Rotoren... [weiterlesen]

Freitag, 04.07.2025: Der Druide in Diablo Immortal

Im Juni 2023 ist mit Diablo 4 der neueste Eintrag zu Blizzards Action Rollenspiel-Reihe rund um den namensgebenden Dämonen und seine Heerscharen erschienen. Während sich die Fans hier gerade auf eine neue Season vorbereiten, wird auch der Vorgänger, Diablo Immortal, weiterhin mit Inhalten versorgt. Wir hatten die Chance, ein Interview mit Emil Salim, dem Lead Artist des Spiels und Senior Game Designer Nan Jiang, zu führen. Darin haben wir uns über die kommenden Neuerungen für das Spiel unterhalten. Diese konnten wir selbst auch bereits anspielen... [weiterlesen]

Freitag, 04.07.2025: Dune Awakening angespielt

1965 veröffentlichte Frank Herbert seinen Roman Dune und damit begründete er ein SciFi-Universum, das bis heute Bestand hat. Auf den ersten Roman folgten weitere. Nach der ersten Trilogie folgte ein Buch, das tausende Jahre später spielt und schließlich noch zwei weitere zusammenhängende Bände. Ein siebtes Buch war in Planung, als Herbert 1986 starb... [weiterlesen]