Es gibt frischen Wind im Bereich der 120-mm-Lüfter: Noctua bringt den NF-A12x25 G2 auf den Markt und verspricht damit einen weiter optimierten Premiumlüfter. Laut Noctua ist er der ideale Allrounder. Im Test klären wir, ob der NF-A12x25 G2 wirklich in den unterschiedlichsten Szenarien brillieren kann.

Innovation ist im Lüfterbereich rar. Doch Noctua konnte 2018 mit dem NF-A12x25 einen bemerkenswert innovativen 120-mm-Lüfter auf den Markt bringen. Indem man den Rotor aus dem Flüssigkristallpolymer Sterrox fertigte, konnte ein minimaler Laufradspalt (der Abstand zwischen Rotor und Lüfterrahmen) von nur 0,5 mm erreicht werden. Dadurch arbeitet der NF-A12x25 besonders effizient.

Dass Noctua nun den NF-A12x25 G2 als Nachfolger auf den Markt bringt, lässt erneut auf einen innovativen Lüfter hoffen. Rotormaterial und Laufradspalt bleiben dabei identisch. Noctua hat sich für die neue Lüftergeneration aber ans Fine-Tuning gemacht. Mit einer optimierten Rotorblattgeometrie und einem neuen Motordesign soll die Performance-zu-Lautstärke-Effizienz deutlich gesteigert werden. Laut Noctua erreicht der NF-A12x25 G2 dadurch in unterschiedlichsten Szenarien hervorragende Ergebnisse - egal ob als Gehäuselüfter, an einem Luftkühler oder am Radiator. Noctua unterfüttert diese Aussage auch mit eigenen Vergleichswerten. Weil unser Testparcours all diese Szenarien abdeckt, werden wir noch sehen, ob bzw. inwieweit Noctua das Performanceversprechen einhalten kann.

Der NF-A12x25 G2 ist ein 120-mm-PWM-Lüfter, den es in einer Standardvariante mit einer Maximaldrehzahl von 1.800 U/min und in einer Low-Speed-Variante (NF-A12x25 G2 LS-PWM) mit 1.100 U/min gibt. Zusätzlich bietet Noctua noch das Sx2-PP-Doppelset an. Darin enthalten sind zwei NF-A12x25 G2 mit leicht versetzter Maximaldrehzahl (1.750 bzw. 1.850 U/min). Damit soll sichergestellt werden, dass diese Lüfter beim gemeinsamen Betrieb z.B. in einer Push-Pull-Konfiguration nicht zu ungewollten akustischen Phänomenen führen.

Ein einzelner Noctua NF-A12x25 G2 hat eine UVP von 34,90 Euro und ist damit preislich ganz klar ein Premiumlüfter. Der gleiche Preis wird für die Low-Speed-Variante NF-A12x25 G2 LS-PWM aufgerufen. Für das Sx2-PP-Doppelset mit zwei aufeinander abgestimmten Lüftern wird eine UVP von 64,90 Euro angegeben.

Die wichtigsten Eckdaten in der Übersicht: