Werbung

Mit der Versa Pro Wireless samt Mouse Dock Pro hat MSI ein neues Flaggschiff im Bereich kabelloser Gaming-Mäuse vorgestellt. In unserem Test werfen wir einen detaillierten Blick auf die Kombination aus leistungsstarkem Sensor, umfangreicher Ausstattung und auffälligem Design. Dabei prüfen wir nicht nur die technischen Daten, sondern auch die Alltagstauglichkeit der Maus und des zugehörigen Docks im praktischen Einsatz.

MSI verspricht eine Maus für ambitionierte Gamer, die neben hoher Präzision auch ergonomischen Komfort und umfangreiche Individualisierungsoptionen bietet. Mit 13 programmierbaren Tasten, einem 4-Wege-Scrollrad mit Modusumschaltung und einem PixArt-Sensor mit bis zu 26.000 DPI sind die Voraussetzungen dafür gegeben. Hinzu kommt das magnetische Lade-Dock, das neben kabelloser Qi-Ladetechnik auch RGB-Beleuchtung und Dongle-Aufbewahrung vereint. Doch kann das Gesamtpaket auch im Alltag überzeugen oder bleibt es bei einem starken Auftritt auf dem Datenblatt?

Technische Details

Die MSI Versa Pro Wireless richtet sich mit ihrer umfassenden Ausstattung und der leistungsstarken Sensorik klar an anspruchsvolle Nutzer. Im Zentrum steht der aktuelle PixArt PAW-3395 Sensor, der mit einer maximalen Auflösung von bis zu 26.000 DPI arbeitet. Die hohe Abtastrate von 1.000 Hz beziehungsweise einer Latenz von 1 ms sorgt für schnelle Reaktionszeiten und präzise Eingaben.

Zur Ausstattung zählen insgesamt 15 Tasten, von denen 13 frei programmierbar sind. Neben den beiden Haupttasten gibt es eine dedizierte Sniper-Taste, mit der sich die Empfindlichkeit temporär reduzieren lässt, ein Profilwahlschalter für den raschen Wechsel zwischen gespeicherten Einstellungen sowie eine RGB-Taste zur direkten Steuerung der Beleuchtung. Makros, Shortcuts oder Befehle lassen sich über die MSI Center Software zuweisen.

Die Haupttasten verwenden Omron-Optical-Micro-Switches. Diese sind auf eine Lebensdauer von bis zu 70 Millionen Klicks ausgelegt und bieten ein knackiges, direktes Feedback. Durch die optische Auslösung entfallen die mechanischen Kontaktprobleme konventioneller Schalter, was eine gleichbleibende Reaktionsschnelligkeit und Zuverlässigkeit versprechen soll.

Die Maus bietet Tri-Mode-Konnektivität: Sie kann sowohl über das mitgelieferte USB-C-Kabel als auch kabellos betrieben werden – entweder per 2,4-GHz-Funkverbindung mit MSI Swiftspeed-Technologie oder via Bluetooth 5.3. So lässt sie sich flexibel an verschiedene Einsatzszenarien anpassen, egal ob Gaming am Desktop-PC oder mobiles Arbeiten am Notebook.

Der integrierte Lithium-Ionen-Akku besitzt eine Kapazität von 450 mAh und ermöglicht laut Hersteller eine Laufzeit von bis zu 80 Stunden. Bei aktiviertem RGB-Licht kann sich die effektive Nutzungsdauer allerdings deutlich verkürzen. Die RGB-Beleuchtung an Maus und Dock lässt sich über MSI Mystic Light vollständig konfigurieren und an das restliche Setup anpassen. Die Steuerung erfolgt zentral über das MSI Center.

Mit einem Gewicht von 97 g bringt die Maus ein vergleichsweise hohes Gewicht auf die Waage, was sich insbesondere bei längeren Sessions bemerkbar macht. Ihre Abmessungen betragen 129 × 80 × 44 mm, womit sie sich vor allem für mittelgroße bis große Hände eignet.

Ergänzt wird die Maus durch das Mouse Dock Pro. Dieses dient nicht nur als Ladeplattform, sondern verfügt über eine magnetische Halterung für sicheren Sitz während des Ladevorgangs. Die integrierte Qi-Ladefläche kann auch Smartphones drahtlos aufladen. Ein zusätzlicher USB-Port am Dock nimmt den 2,4-GHz-Dongle auf und spart so einen Anschluss am PC.

Zum Lieferumfang zählen neben der Maus und dem Mouse Dock Pro ein 2 Meter langes, textilummanteltes USB-C-auf-A-Kabel, ein Qi-zertifizierter Ladepuck, ein USB-A-zu-C-Adapter sowie der 2,4-GHz-Wireless-Dongle. Damit ist die Versa Pro Wireless für den sofortigen Einsatz in unterschiedlichen Szenarien gerüstet.